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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел очередное заседание Правительства Самарской области, на котором было рассмотрено пять вопросов

13 ноября 2017 15:24
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По четырем приняты положительные решения.
Сегодня, 13 ноября 2017 года, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание Правительства Самарской области, на котором было рассмотрено пять вопросов, по четырем приняты положительные решения.

Одобрен законопроект о внесении изменений в закон «Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области»

Изменения касаются случаев, когда земельный участок, на котором предусмотрено размещение социально значимых объектов, находится в аренде у юридического лица, планирующего реализовать на нём частный инвестиционный проект.

Законопроект дополняет перечень критериев, которым должны соответствовать инвестиционные проекты, для которых могут быть представлены земельные участки в аренду без проведения торгов. В частности, если предприниматель откажется от права аренды на такие земельные участки для того, чтобы на этой территории был размещен социально значимый объект. При этом юридическим лицам может быть предоставлен земельный участок в границах того же населенного пункта, отнесенный к той же категории и с тем же видом разрешенного использования, что и земельный участок, от права аренды на который предприниматель отказался.

Пример такого социально значимого объекта - гимнастический комплекс «Немов-центр», строительство которого планируется в Тольятти. Частный инвестор готов уступить площадку, которая у него уже в аренде, при условии предоставления ему равнозначного участка.

Напомним, строительство «Немов-центра» обсуждалось на встрече Министра спорта РФ Павла Колобкова и врио губернатора в начале ноября. Объект планируется построить в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

В ходе обсуждения данного вопроса была поднята тема недочетов в градостроительной политике в целом. Нередки случая, когда на территории городских округов возводятся многоэтажные дома, а в то же время рядом, буквально в нескольких метрах остаются «гнилушки» - деревянные дома в аварийном состоянии, и этот участок становится неликвидным, сноса аварийных домой не происходит.

Врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра строительства Александр Баландин признал, что такая недоработка имеет место, муниципалитеты и профильное министерство должны подобные ситуации держать на особом контроле.

Дмитрий Азаров обратил внимание руководства минстроя на необходимость более пристального внимания к вопросам планировки территории. По указанию главы региона в протокол заседания Правительства внесено поручение министерству строительства проработать механизм совершенствования градостроительной политики.

Устанавливается коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда

На заседании одобрен проект закона Самарской области «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Самарской области, на 2018 год». Документ разработан в соответствии с федеральным законодательством.

Установление коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, является способом регулирования численности иностранных работников и защиты регионального рынка труда.

Как сообщила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, теперь налог на доходы физических лиц – иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента, составит 3 642 рубля (ранее составлял 3 100 рублей).

По мнению разработчиков, предлагаемый размер коэффициента позволит сохранить в 2018 году поступления в областной бюджет налога на доходы физических лиц от иностранных граждан, работающих по найму на основании патента, на уровне 2017 года. Кроме того, данная мера позволяет уменьшить безработицу среди жителей региона. В Самарской области, отметила Ирина Никишина, в последние два года поток иностранных граждан снижается, такова же тенденция в целом по стране. Тем не менее, по итогам 2016 года Самарская область являлась лидером в ПФО как по количеству трудовых мигрантов, так и по объему средств, поступивших в бюджет от патентов.

Дмитрий Азаров попросил объяснить логику решения: почему при том, что поток трудовых мигрантов в Самарскую область сокращается, стоимость патента увеличивается. Ирина Никишина заверила, что повышение стоимости патента не повлияет значительно на количество мигрантов. Была приведена стоимость патентов в других субъектах РФ: в Нижегородской области – 4 148 рублей, в Татарстане – 3 661
рубль, в Башкортостане – 3 500 рублей, в Оренбургской области – 3 560, в Саратовской области – 3 447, в Ульяновской области – 3135 рублей.

Глава региона дал поручение постоянно мониторить ситуацию по динамике трудовой миграции, чтобы в случае необходимости принимать оперативные решения: «Здесь должен быть очень четкий мониторинг. Мы можем очень быстро, буквально за два-три года, создать условия для снижения привлекательности региона, но дальше эту тенденцию переламывать будет очень тяжело».

На заседании Правительства был отклонен вопрос о предоставлении бюджетного кредита Ставропольскому району. Администрация района просила кредит в сумме почти 15 млн.рублей на проект по строительству водоснабжения села Александровка. В связи с тем, что у района достаточно стабильное финансовое положение и есть возможность взять коммерческий кредит, принято решение не предоставлять средства областного бюджета. Глава региона подчеркнул, что финансовая ситуация в других муниципалитетах сложнее. Кроме того, по словам Дмитрия Азарова, одна из задач чиновников на местах – проводить работу по поиску дополнительных средств, а не находиться «на иждивении у области».

Кроме того, на заседании Правительства Самарской области внесены изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи и одобрен вопрос о предоставлении бюджетного кредита Шенталинскому району, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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