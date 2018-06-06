Дмитрий Азаров провел областное совещание по вопросам мелиорации

Причина - неудовлетворительное состояние или отсутствие оборудования и поливных трубопроводов.Восстановление систем требует значительных инвестиций, к которым готовы немногие арендаторы. Поэтому даже на тех землях, которые могут орошаться, полив зачастую не ведётся.Цель совещания - выработать комплекс мер, которые позволят в перспективе увеличить площади орошаемых земель, а значит - существенно повысить их урожайность.Совещание не случайно проводится в Приволжье - именно здесь больше всего орошаемых земель, успешно работают крупные компании.По мнению Дмитрия Азарова, опыт Приволжья может быть масштабирован для всей Самарской области: “Горжусь тем, что такие предприятия есть на территории региона. Поддержка КФХ, работающим системно, использующим научный подход и новейшие технологии, будет оказываться и впредь”.О состоянии орошаемых земель в регионе доложил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Ершов.Он, в частности, предложил агитировать фермеров включаться в создание мелиоративной сети.Такой подход вызвал острую критику главы региона.“Нужно не агитировать, нужно показать реальный экономический эффект от использования орошения. В случае необходимости - помочь фермерам составить бизнес-план. А агитировать не нужно, мы не на партсобрании!”, - сказал Дмитрий Азаров.В ходе совещания Дмитрия Азарова с руководителями КФХ подробно обсуждались меры господдержки фермеров, применение современных технологий земледелия (в частности, метод внутрепочвенного орошения), тарифное регулирование и налаживание кооперационных связей.Одно из предложений касалось создания научной платформы, своеобразного центра компетенций по цифровому управлению в сельском хозяйстве.Дмитрий Азаров поставил задачу Минсельхозу в срок до 13 июня учесть все предложения фермеров. Именно они лягут в основу итогового протокола совещания, сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.