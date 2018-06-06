Дмитрий Азаров провел областное совещание по вопросам мелиорации
6 июня 2018 19:40
Причина - неудовлетворительное состояние или отсутствие оборудования и поливных трубопроводов.
Восстановление систем требует значительных инвестиций, к которым готовы немногие арендаторы. Поэтому даже на тех землях, которые могут орошаться, полив зачастую не ведётся.
Цель совещания - выработать комплекс мер, которые позволят в перспективе увеличить площади орошаемых земель, а значит - существенно повысить их урожайность.
Совещание не случайно проводится в Приволжье - именно здесь больше всего орошаемых земель, успешно работают крупные компании.
По мнению Дмитрия Азарова, опыт Приволжья может быть масштабирован для всей Самарской области: “Горжусь тем, что такие предприятия есть на территории региона. Поддержка КФХ, работающим системно, использующим научный подход и новейшие технологии, будет оказываться и впредь”.
О состоянии орошаемых земель в регионе доложил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Ершов.
Он, в частности, предложил агитировать фермеров включаться в создание мелиоративной сети.
Такой подход вызвал острую критику главы региона.
“Нужно не агитировать, нужно показать реальный экономический эффект от использования орошения. В случае необходимости - помочь фермерам составить бизнес-план. А агитировать не нужно, мы не на партсобрании!”, - сказал Дмитрий Азаров.
В ходе совещания Дмитрия Азарова с руководителями КФХ подробно обсуждались меры господдержки фермеров, применение современных технологий земледелия (в частности, метод внутрепочвенного орошения), тарифное регулирование и налаживание кооперационных связей.
Одно из предложений касалось создания научной платформы, своеобразного центра компетенций по цифровому управлению в сельском хозяйстве.
Дмитрий Азаров поставил задачу Минсельхозу в срок до 13 июня учесть все предложения фермеров. Именно они лягут в основу итогового протокола совещания, сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.
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Цель совещания - выработать комплекс мер, которые позволят в перспективе увеличить площади орошаемых земель, а значит-существенно повысить их урожайность. Политика региона
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