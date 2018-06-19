Дмитрий Азаров провел координационное совещание по обеспечению правопорядка

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Прежде, чем перейти к вопросам повестки, Глава региона поблагодарил сотрудников силовых ведомств за усиленную работу во время проведения Чемпионата мира по футболу в Самаре. «Благодарю вас и прошу передать слова благодарности личному составу за четкую организацию работы, которая направлена на обеспечение безопасности жителей и гостей Самарской области при проведении мероприятий Чемпионата мира по футболу. Искренне поздравляю вас с праздником спорта, единения людей, представляющих разные страны и континенты».На совещании рассмотрели несколько важных вопросов, которые напрямую влияют на экономическую безопасность региона. Первый касался проблемы незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых, среди которых, в частности, песок и щебень. На данный момент в регионе выявлено 74 места незаконной добычи природных ресурсов. За каждым из них осуществляется постоянное наблюдение, в том числе с помощью аэрокосмической разведки. В связи с этим, отметили участники заседания, в последнее время ситуация улучшается - ни одного нового факта незаконной добычи на этих участках не выявлено.Вместе с тем, по мнению Главы региона, система по предотвращению незаконной разработки новых карьеров пока работает недостаточно эффективно. По ранее выявленным фактам в 2015-2017 годах в правоохранительные органы направлено 30 материалов, по 19 из них в возбуждении уголовных дел отказано, 11 дел возбуждено, но до сих пор ни одно из них не дошло до суда. Глава региона отметил, что каждое дело должно отслеживаться и тщательно прорабатываться: «Мы должны с полным пониманием подходить к рассмотрению каждого такого факта, отслеживать ход дела».Кроме того, не все участки лицензированы и распределены между организациями, которые занимаются добычей. Часть находится в так называемом нераспределенном фонде. Чтобы предметно отслеживать использование этих земель и проводить системную работу по предотвращению нарушений, Дмитрий Азаров поручил сотрудникам министерства лесного хозяйства Самарской области провести на участках геологоразведку и поставить их на территориальный баланс региональных запасов ископаемых.Также в ходе совещания был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности при транспортировке углеводородного сырья. Дмитрий Азаров отметил, что это чувствительный вопрос для Самарской области – одного из ведущих регионов России по добыче, переработке и транспортировке нефтепродуктов. За последние годы сотрудниками силовых ведомств проведена эффективная работа по борьбе с нефтеврезками: число нарушений существенно сократилось. Однако преступные группировки начали действовать более организовано, стали использовать первоклассное оборудование и высококвалифицированных специалистов. Руководитель области привел в пример факт, который был выявлен в октябре 2017 года. Задержанные преступники использовали станцию горизонтально-наклонного бурения стоимостью 20 миллионов рублей.«Работа правоохранительных органов очевидна, есть успехи. Хотелось бы, чтобы муниципалитеты более активно включались в работу. Поскольку не заметить такие масштабные производства невозможно», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Кроме того, он призвал руководителей предприятий, а также городов и районов области к более тесному взаимодействию: «Если бы такое взаимодействие было выстроено и муниципалитет бы четко знал, где вы работаете, планы ваших действий, тогда было бы легче ориентироваться и выявлять то, что незаконно. Любые работы вне плана совершенно точно сразу бы привлекли внимание главы поселения».Также участники совещания подняли проблему нецелевого использования земельных участков. Один из примеров – Тольятти, где на частной земле организовано кладбище. Кроме того, на участке набережной Автограда предположительно совершены мошеннические действия со стороны Самарского областного фонда жилья и ипотеки. Серьезную озабоченность вызывают результаты работы балансовой комиссии по АО «Самарский речной порт». «Там такой масштаб нарушений и злоупотреблений, что, на мой взгляд, есть перспектива не для одного уголовного дела. Коллеги, здесь мы должны занимать четкую, совместную позицию, системно добиваться результата», – резюмировал Дмитрий Азаров.Вопросы предотвращения наркомании и реабилитации наркозависимых лиц тоже остаются одними из самых серьёзных для Самарской области. Целый ряд мер по борьбе с этой пагубной привычкой был представлен на совещании у полномочного представителя президента России в Приволжском Федеральном округе Михаила Бабича. Многие решения, реализуемые в Самарской области, были признаны успешными и рекомендованы для применения в других субъектах страны. Однако ситуация, по словам руководителя области, остаётся тревожной и должна находиться под постоянным контролем профильных ведомств, сообщает пресс-служба облправительства.