Дмитрий Азаров провел итоговый в 2018 году совет по улучшению инвестклимата

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В пятницу, 21 декабря, губернаторпровел заседание совета по улучшению инвестиционного климата в регионе, на котором подвели итоги работы за год и рассмотрели два перспективных инвестпроекта с общей суммой капиталовложений 1,5 млрд рублей.Во вступительном слове глава региона назвал деятельность совета в 2018 году в целом успешной. Государственную поддержку в той или иной форме получили девять инвестпроектов с капиталовложениями около 30 млрд рублей.«Это неплохой показатель, тем более что наращивать привлекательность в инвестиционной сфере нам пришлось с довольно скромных позиций», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Удалось за год перенастроить и работу самого совета, продолжил Губернатор. «У нас есть значительные изменения в деятельности совета в интервале между нашими заседаниями. Ранее мои коллеги из правительства фиксировали, что зачастую вся работа совета завершалась после окончания заседания, а в период между заседаниями она практически не велась», – отметил он.Определенные достижения есть и по снижению административных барьеров, однако, по словам Дмитрия Азарова, сейчас рано давать оценки этой работе.«Мы дождемся оценок от бизнеса, который ведет свою деятельность на территории региона, – акцентировал внимание Глава региона. – И в очередном рейтинге Агентства стратегических инициатив, который учитывает мнение бизнеса об инвестиционной привлекательности, мы оценки своей работы получим».Однако вне зависимости от позиции региона в Национальном рейтинге, в губернии продолжится работа по устранению административных барьеров и инфраструктурных ограничений для инвестиций, заверил Дмитрий Азаров.«Шаг вперед мы сделали значительный, но здесь как раз работа должна вестись в режиме «каждый день» и в режиме непрерывных улучшений», – подчеркнул губернатор.В текущем году регион значительно расширил международное сотрудничество. Предварительные договоренности достигнуты во время переговоров с представителями Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи и других стран.Была также отмечена положительная динамика в экономической сфере. После многолетнего спада отмечается рост промышленного производства и реальных доходов населения. В губернии открыто 12 новых производств, создано 12 тысяч рабочих мест, зафиксирован минимальный за последние годы уровень безработицы, по объему инвестиций в основной капитал регион вошел в ТОП-20 субъектов РФ.«Вместе с тем нужно признать, что экономика региона значительно недоинвестирована. И значит, что поле деятельности для нашего совета, рабочей деятельности, очень большое», – резюмировал губернатор.По второму вопросу повестки совета – «О развитии государственно-частного партнерства в Самарской области» – доложил министр экономического развития и инвестицийОн отметил, что в федеральном рейтинге развития ГЧП регион занимает лидирующие позиции. Сейчас в «партнерском портфеле» 52 проекта, по 24-м ведется практическая работа. Внебюджетные инвестиции по ним превышают 32 млрд рублей, будет создано не менее двух тысяч новых рабочих мест. В текущем году реализовано семь проектов в различных сферах. В цифрах это 4,8 млрд инвестиций и более тысячи новых рабочих мест.Как отметил Дмитрий Богданов, наиболее динамично государственно-частное партнерство развивается в здравоохранении – это около 80% всех проектов и средств. Среди основных он назвал открытие клинического госпиталя «Мать и дитя» и ПЭТ-центра при областном онкологическом центре.«Это очень хорошие проекты и, безусловно, нужно их поддержку продолжить, – заметил Дмитрий Азаров. – Нам очень важно, чтобы все, что мы закладывали в рамках соглашений по ГЧП, исполнялось. Принципиально важно это и для инвесторов. Мы ни малейшего сбоя не должны допускать. За этим у нас должен быть налажен жесточайший контроль со стороны министерства вне зависимости от того, в какой отрасли проект реализуется», – обратил внимание Дмитрия Богданова Губернатор.Что касается крупнейших инфраструктурных проектов на основе ГЧП, то в следующем году планируется приступить к проектированию моста через Волгу в районе села Климовки и магистрали Центральная в Самаре. Кроме того, в работе находятся проекты в здравоохранении, сельском хозяйстве, ЖКХ.На итоговом совете рассмотрели и одобрили два приоритетных инвестиционных проекта. Оба будут реализованы в Тольятти. Российское подразделение французской «Валео» готово построить завод по производству компонентов и систем для автомобильной индустрии. Как рассказал гендиректор ООО «Валео Сервис Россия», целью проекта является увеличение доли вторичного рынка автозапчастей, локализация производства технологических заготовок для основных товаров, развитие новых технологий производства. Французы намерены вложить в проект 700 млн рублей. Предположительно весной будет подписан инвестиционный меморандум между правительством Самарской области и «Валео».Второй проект с инвестициями 800 млн рублей направлен на создание сети физкультурно-оздоровительных комплексов в Автограде. Гендиректор ООО «Территория фитнеса» подчеркнул: ввод двух ФОКов позволит дополнительно вовлечь в занятия физкультурой и спортом 20 тысяч тольяттинцев. Несмотря на то, что власти Тольятти крайне заинтересованы в проекте, уже на начальном этапе возникли сложности. Они касаются стоимости технологического подключения к сетям: каждый объект – это более ста миллионов рублей. Инвестора это отпугивает и он готов от строительства отказаться. Дмитрий Азаров дал ряд поручений и поставил конкретные сроки руководителям Тольятти, чтобы решить вопрос в пользу потенциального инвестора, передает пресс-служба облправительства.