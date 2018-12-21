Дмитрий Азаров провел итоговый в 2018 году совет по улучшению инвестклимата
21 декабря 2018 19:04
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Во вступительном слове глава региона назвал деятельность совета в 2018 году в целом успешной. Государственную поддержку в той или иной форме получили девять инвестпроектов с капиталовложениями около 30 млрд рублей.
«Это неплохой показатель, тем более что наращивать привлекательность в инвестиционной сфере нам пришлось с довольно скромных позиций», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Удалось за год перенастроить и работу самого совета, продолжил Губернатор. «У нас есть значительные изменения в деятельности совета в интервале между нашими заседаниями. Ранее мои коллеги из правительства фиксировали, что зачастую вся работа совета завершалась после окончания заседания, а в период между заседаниями она практически не велась», – отметил он.
Определенные достижения есть и по снижению административных барьеров, однако, по словам Дмитрия Азарова, сейчас рано давать оценки этой работе.
«Мы дождемся оценок от бизнеса, который ведет свою деятельность на территории региона, – акцентировал внимание Глава региона. – И в очередном рейтинге Агентства стратегических инициатив, который учитывает мнение бизнеса об инвестиционной привлекательности, мы оценки своей работы получим».
Однако вне зависимости от позиции региона в Национальном рейтинге, в губернии продолжится работа по устранению административных барьеров и инфраструктурных ограничений для инвестиций, заверил Дмитрий Азаров.
«Шаг вперед мы сделали значительный, но здесь как раз работа должна вестись в режиме «каждый день» и в режиме непрерывных улучшений», – подчеркнул губернатор.
В текущем году регион значительно расширил международное сотрудничество. Предварительные договоренности достигнуты во время переговоров с представителями Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи и других стран.
Была также отмечена положительная динамика в экономической сфере. После многолетнего спада отмечается рост промышленного производства и реальных доходов населения. В губернии открыто 12 новых производств, создано 12 тысяч рабочих мест, зафиксирован минимальный за последние годы уровень безработицы, по объему инвестиций в основной капитал регион вошел в ТОП-20 субъектов РФ.
«Вместе с тем нужно признать, что экономика региона значительно недоинвестирована. И значит, что поле деятельности для нашего совета, рабочей деятельности, очень большое», – резюмировал губернатор.
По второму вопросу повестки совета – «О развитии государственно-частного партнерства в Самарской области» – доложил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. Он отметил, что в федеральном рейтинге развития ГЧП регион занимает лидирующие позиции. Сейчас в «партнерском портфеле» 52 проекта, по 24-м ведется практическая работа. Внебюджетные инвестиции по ним превышают 32 млрд рублей, будет создано не менее двух тысяч новых рабочих мест. В текущем году реализовано семь проектов в различных сферах. В цифрах это 4,8 млрд инвестиций и более тысячи новых рабочих мест.
Как отметил Дмитрий Богданов, наиболее динамично государственно-частное партнерство развивается в здравоохранении – это около 80% всех проектов и средств. Среди основных он назвал открытие клинического госпиталя «Мать и дитя» и ПЭТ-центра при областном онкологическом центре.
«Это очень хорошие проекты и, безусловно, нужно их поддержку продолжить, – заметил Дмитрий Азаров. – Нам очень важно, чтобы все, что мы закладывали в рамках соглашений по ГЧП, исполнялось. Принципиально важно это и для инвесторов. Мы ни малейшего сбоя не должны допускать. За этим у нас должен быть налажен жесточайший контроль со стороны министерства вне зависимости от того, в какой отрасли проект реализуется», – обратил внимание Дмитрия Богданова Губернатор.
Что касается крупнейших инфраструктурных проектов на основе ГЧП, то в следующем году планируется приступить к проектированию моста через Волгу в районе села Климовки и магистрали Центральная в Самаре. Кроме того, в работе находятся проекты в здравоохранении, сельском хозяйстве, ЖКХ.
На итоговом совете рассмотрели и одобрили два приоритетных инвестиционных проекта. Оба будут реализованы в Тольятти. Российское подразделение французской «Валео» готово построить завод по производству компонентов и систем для автомобильной индустрии. Как рассказал гендиректор ООО «Валео Сервис Россия» Жан-Клод Пети, целью проекта является увеличение доли вторичного рынка автозапчастей, локализация производства технологических заготовок для основных товаров, развитие новых технологий производства. Французы намерены вложить в проект 700 млн рублей. Предположительно весной будет подписан инвестиционный меморандум между правительством Самарской области и «Валео».
Второй проект с инвестициями 800 млн рублей направлен на создание сети физкультурно-оздоровительных комплексов в Автограде. Гендиректор ООО «Территория фитнеса» подчеркнул: ввод двух ФОКов позволит дополнительно вовлечь в занятия физкультурой и спортом 20 тысяч тольяттинцев. Несмотря на то, что власти Тольятти крайне заинтересованы в проекте, уже на начальном этапе возникли сложности. Они касаются стоимости технологического подключения к сетям: каждый объект – это более ста миллионов рублей. Инвестора это отпугивает и он готов от строительства отказаться. Дмитрий Азаров дал ряд поручений и поставил конкретные сроки руководителям Тольятти, чтобы решить вопрос в пользу потенциального инвестора, передает пресс-служба облправительства.
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