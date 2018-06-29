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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел большое совещание с руководством районов, профильных министерств и активными жителями

29 июня 2018 15:35
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Речь идет о реализации госпрограммы устойчивого развития сельских территорий.
Жильё, рабочие места, современная социальная инфраструктура - главные составляющие устойчивого развития сельских территорий. О реализации в регионе одноименной госпрограммы идёт речь на большой совещании, которое проводит Дмитрий Азаров с руководством районов, профильных министерств, активными жителями, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Госпрограмма устойчивого развития территорий могла закончиться ещё в 2017 и стать отраслевой. Однако тогда в защиту комплексного подхода выступил профильный комитет СФ, который возглавлял Дмитрий Азаров.

В дискуссиях с Правительством РФ удалось отстоять необходимость ее продления.

Задача власти - использовать потенциал и возможности программы на 100%.

"Требуется концентрация на каждом проекте. Мы должны стать регионом, в котором нет проблем с готовностью документации и отчетностью, а люди готовы в кратчайший срок справиться с любой задачей. Тогда Самарская область сможет рассчитывать не только на поддержку из федерального бюджета, но и на неиспользованные средства, которые, как правило, в конце года распределяются между успешными регионами", - отметил глава региона.

У Самарской области в реализации госпрограммы устойчивого развития сельских территорий есть серьёзные успехи, однако, на рабочем совещании Дмитрий Азаров поставил задачу говорить не о них. В фокусе внимания - проблемные моменты, нестыковки межведомственного взаимодействия. 

Например, ряд муниципалитетов не подаёт заявки на участие в программе из-за отсутствия подготовленной документации по проектам. Глава региона подчеркнул - такая недоработка муниципальной власти сказывается на качестве проживания людей.

"Я с таким подходом мириться не буду. Мы работаем одной командой, и мы должны понимать, что недоработка одного сказываемся на общем результате, на оценке людьми эффективности власти в целом"- подчеркнул Дмитрий Азаров.

Определённые сложности в реализации программы есть и на уровне межведомственного взаимодействия. Глава региона нацелил коллег на совместную работу: "Здесь должно быть применено проектное управление. Кроме того, необходима увязка со стратегическими задачами развития Самарской области".

"По оценкам экспертов, ежегодное содержание избыточной инфраструктуры в стране оцениваются в 2 трлн. рублей. Задумайтесь, какие это траты! И если мы не будем иметь стратегического плана, если вместе с жителями цели не определим, мы совершенно точно ошибёмся. Со следующего года мы не будем выделять средств на проекты в районах, где не утверждены стратегии развития. Сейчас стратегические сессии проходят, и нам крайне важно вовлечь в эту работу людей. И тогда люди поддержат нас в реализации идей, будут нашими союзниками", -    отметил глава региона.

Глава региона поручил подготовить в недельный срок проект решения с учетом всех прозвучавших предложений.





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Комментарии



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