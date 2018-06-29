Дмитрий Азаров провел большое совещание с руководством районов, профильных министерств и активными жителями
29 июня 2018 15:35
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Госпрограмма устойчивого развития территорий могла закончиться ещё в 2017 и стать отраслевой. Однако тогда в защиту комплексного подхода выступил профильный комитет СФ, который возглавлял Дмитрий Азаров.
В дискуссиях с Правительством РФ удалось отстоять необходимость ее продления.
Задача власти - использовать потенциал и возможности программы на 100%.
"Требуется концентрация на каждом проекте. Мы должны стать регионом, в котором нет проблем с готовностью документации и отчетностью, а люди готовы в кратчайший срок справиться с любой задачей. Тогда Самарская область сможет рассчитывать не только на поддержку из федерального бюджета, но и на неиспользованные средства, которые, как правило, в конце года распределяются между успешными регионами", - отметил глава региона.
У Самарской области в реализации госпрограммы устойчивого развития сельских территорий есть серьёзные успехи, однако, на рабочем совещании Дмитрий Азаров поставил задачу говорить не о них. В фокусе внимания - проблемные моменты, нестыковки межведомственного взаимодействия.
Например, ряд муниципалитетов не подаёт заявки на участие в программе из-за отсутствия подготовленной документации по проектам. Глава региона подчеркнул - такая недоработка муниципальной власти сказывается на качестве проживания людей.
"Я с таким подходом мириться не буду. Мы работаем одной командой, и мы должны понимать, что недоработка одного сказываемся на общем результате, на оценке людьми эффективности власти в целом"- подчеркнул Дмитрий Азаров.
Определённые сложности в реализации программы есть и на уровне межведомственного взаимодействия. Глава региона нацелил коллег на совместную работу: "Здесь должно быть применено проектное управление. Кроме того, необходима увязка со стратегическими задачами развития Самарской области".
"По оценкам экспертов, ежегодное содержание избыточной инфраструктуры в стране оцениваются в 2 трлн. рублей. Задумайтесь, какие это траты! И если мы не будем иметь стратегического плана, если вместе с жителями цели не определим, мы совершенно точно ошибёмся. Со следующего года мы не будем выделять средств на проекты в районах, где не утверждены стратегии развития. Сейчас стратегические сессии проходят, и нам крайне важно вовлечь в эту работу людей. И тогда люди поддержат нас в реализации идей, будут нашими союзниками", - отметил глава региона.
Глава региона поручил подготовить в недельный срок проект решения с учетом всех прозвучавших предложений.
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