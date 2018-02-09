Дмитрий Азаров провел большое совещание по развитию малых городов

217

Помимо глав муниципалитетов, в обсуждении приняли участие министры Правительства Самарской области, представители депутатского корпуса, малого и среднего бизнеса, общественники.Открывая совещание, Глава региона отметил: малые города в последние годы несправедливо выпали из поля зрения региональной власти, и создание программы действий по развитию этих территорий должно изменить эту ситуацию.Глава региона напомнил, что недавно на форуме малых городов в Коломне Президент Россииобратил особое внимание на необходимость создания в малых городах современных условий для комфортной жизни.«Для этого глава государства инициировал программу по поддержке малых городов. И я уверен, что федеральные власти приложат все усилия для того, чтобы малые города по всей стране нашли новые драйверы развития. Именно на исполнение этой задачи Президента нацелены и мы», - сказалПо словам главы региона, необходимо провести большую работу, чтобы определить конкурентные преимущества и основные возможности для развития каждого малого города региона.Так, Новокуйбышевск может стать центром для новых газохимических предприятий и работать по тематике солнечной энергетики, Жигулевск – уникальный город для развития туризма, Чапаевск является уже опробованной площадкой для производителей автокомпонентов и стройматериалов.Важным фактором для реализации планов является повышение инвестиционной привлекательности городов. С 2011 до 2016 года суммарный объем инвестиций в них снизился на 17%.«Это говорит о том, что база для устойчивого развития не закладывалась в предыдущий период. При таких темпах инвестиций рассчитывать на ускоренное опережающее развитие не приходится, если мы не предпримем эффективных, разумных и результативных мер сегодня», - отметил глава региона.Однако есть и позитивные примеры. Так, четыре года назад в Чапаевске организовано производство автокомпонентов, электрики практически для всех моделей автомобилей, выпускаемых в России. Глава города быстро отреагировал на предложение и оказал содействие в налаживании производства. Сейчас АО ПЭС/СКК настолько окрепло, что планирует расширять производство в других малых городах региона.Дмитрий Азаров обратил особое внимание глав городов на этот пример. Он отметил, что руководители муниципального уровня не должны упускать подобных возможностей: «Важна скорость реакции, которая показывает реальную заинтересованность. Когда инвестор чувствует отклик непосредственно от главы муниципалитета, он понимает, что непростой путь по оформлению документации, строительству с таким партнером пройти можно эффективнее и легче. Все в ваших руках».Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас разрабатывается региональная программа действий по развитию малых городов, которая должна задать новый вектор их развития. Глава региона призвал принять участие в этой работе всех заинтересованных лиц, в том числе, население малых городов: «Программу мы сможем сформировать только при широком общественном обсуждении. Инициативы сверху недостаточно, нужно сплоченное, консолидированное местное сообщество, активная работа властей, депутатов, жителей».Особое внимание Дмитрий Азаров обратил на то, что эффективная программа поддержки малых городов невозможна без утверждения стратегии социально-экономического развития городских округов. В настоящий момент такой документ действует только в двух муниципалитетах из восьми - Чапаевске и Кинеле.«Если нет стратегии социально-экономического развития, которую обсудили с людьми, которую люди разделяют и поддерживают, значит, нет цели. Кораблю, который не знает, в какой порт он плывет, ни один ветер не будет попутным. А значит, никакие возможности, которые будет давать Президент России, Правительство региона, вы не сможете использовать», - обратил внимание глав городов Дмитрий Азаров.При этом, если плановый срок утверждения Стратегий для всех муниципалитетов области обозначен 30 сентября, то малым городам этот документ необходимо принять раньше. Глава региона подчеркнул, что без такого документа нельзя принимать эффективные решения, в том числе по бюджетным инвестициям.«Я не буду включать в программу поддержки города без утвержденной стратегии. Это безответственный подход. Тратить народные деньги неэффективно я не позволю никому», - заявил Дмитрий Азаров.О разработке программы развития малых городов рассказал врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. По его словам, в документ будут включены мероприятия по развитию здравоохранения, образования, культуры, спорта, транспортной инфраструктуры, решению вопросов экологии, ЖКХ, комплексное обустройство. Сформировать программу предстоит уже к 30 сентября. Виктор Кудряшов также отметил, что власть, бизнес-сообщество и жители городов могут сформировать и направить свои предложения по поддержке малых и средних городов в Правительство региона до 10 июня.В ходе совещания подробно о проблемах малых городов и вариантах их решения рассказали Главы Новокуйбышевска и Похвистнево. По мнению главы региона, не по всем озвученным проблемным направлениям проведена исчерпывающая работа на уровне самих муниципальных образований. Так, например, в ходе совещания было заявлено о проблеме кадрового города в органах местной власти. Однако выяснилось, что работа по созданию открытого кадрового резерва во многих городах так и не началась, а сами руководители муниципалитетов до сих пор не выстроили диалог с потенциальными управленцами - например, участниками проекта «Лидеры России».«Вы сами не создаете условий для того, чтобы талантливые люди приходили к вам работать. Закрываетесь от них. Всегда нужно смотреть - а все ли я сделал для того, чтобы решить проблему? Очевидно это не так», - резюмировал Дмитрий Азаров.В ходе совещания свои предложения по развитию малых городов высказали представители крупного и малого бизнеса. Речь шла о предоставлении налоговых льгот и мер поддержки предпринимательства, подключении к сетям, сложностях с организацией работы и предпринимательской отчетности через интернет в деревнях и отдаленных территориях региона. Все предложения будут рассмотрены рабочей группой, по ряду направлений Дмитрий Азаров дал поручения с конкретными сроками исполнения, сообщает пресс-служба облправительства.