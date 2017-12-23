Дмитрий Азаров провел «Диалог на равных» со студентами и представителями молодежных движений региона
23 декабря 2017 15:02
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«Я рад этой встрече, рад, что по стране идет федеральный проект «Диалог на равных». Я часто встречаюсь со студентами и старшеклассниками, с представителями рабочей молодежи. Мы обсуждаем вопросы развития нашего региона и страны, деятельности общественных организаций», - обратился к присутствующим Дмитрий Азаров.
Глава региона напомнил о тех проектах, которые запущены при поддержке Президента России Владимира Путина среди школьников, студентов и представителей молодежи.
«По моему ощущению нынешнее поколение молодых гораздо более энергичное. Вы лучше понимаете, чего хотите от жизни, у вас есть все возможности для реализации. Наше будущее зависит от вас, от ваших сил, талантов и образования», - отметил глава региона.
Дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» поддерживает Федеральное агентство по делам молодежи. Проект стартовал 1 сентября 2017 года в Российском экономическом университете имени Г.В.Плеханова и проходит в регионах России в рамках живого общения с успешными людьми: политиками федерального уровня, именитыми журналистами, заслуженными спортсменами и экономистами. Всего прошло около 60 встреч в 35 регионах России.
Цель «Диалога на равных» – наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.
Встреча проходила в формате открытого диалога. Один из вопросов касался судьбы уникального памятника архитектуры – Дачи купца К.П.Головкина. Участники встречи выразили заинтересованность в проведении экскурсий и публичных мероприятий в «Доме со слонами». Глава региона подчеркнул, что объект обязательно будет работать, но то, каким будет его основное предназначение – филиал музея, лофт, интерактивное пространство или что-то другое – предстоит решать самим молодым людям. Дмитрий Азаров предложил участникам встречи подготовить свои предложения.
Также речь шла о реформе МСУ в Самаре, инициированной в 2015 году. По мнению одного из участников встречи, в настоящий момент она пока не оправдала ожиданий.
«На мой взгляд, рано делать выводы о работе системы МСУ. Я считаю, что очень мало времени прошло. На мой взгляд, мы, к сожалению, пока не достигли той цели, которую ставили. Я сделаю все для того, чтобы эта система заработала», - отметил глава региона.
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Комментарии
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23 декабря 2017 20:55
В этом году ротация составила 15% вместо привычных 10%. Политика региона
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ЕР окажет врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову поддержку на выборах главы региона. Политика региона
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Целью этой встречи было обсуждение уже достигнутых договоренностей и обозначение дальнейших планов по решению проблем дольщиков. Политика региона
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