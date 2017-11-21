Дмитрий Азаров проведет расширенное совещание по проблемным объектам долевого строительства
21 ноября 2017 14:15
163
Совещание начнется в 15:00 и будет транслироваться на официальном сайте правительства Самарской области в режиме реального времени. Прямая трансляция будет доступна по ссылке – http://www.samregion.ru/authorities/government/government_meetings, а также на сайте
телеканала «Губерния» - http://www.guberniatv.ru.
Напомним, по поручению главы региона Дмитрия Азарова ситуация с обманутыми дольщиками взята на особый контроль. По каждому объекту будет прорабатываться индивидуальное неформальное решение. сообщает прессслжба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
21 ноября 2017 17:13
До назначения он занимал должность заместителя руководителя департамента строительства и архитектуры г.о.Самара. Политика региона
101
21 ноября 2017 14:15
Совещание начнется в 15:00 и будет транслироваться на официальном сайте правительства Самарской области в режиме реального времени. Политика региона
160
21 ноября 2017 13:43
Должность заняла бывший руководитель регионального Госфинконтроля Ольга Михеева. Политика региона
216
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1881
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1309
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1210
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4610
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1632
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8526
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2371
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9550
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2767
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
847
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1361
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1719
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1608
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1344
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2968
Мероприятия