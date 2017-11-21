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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров проведет расширенное совещание по проблемным объектам долевого строительства

21 ноября 2017 14:15
163
Совещание начнется в 15:00 и будет транслироваться на официальном сайте правительства Самарской области в режиме реального времени.
Завтра, 22 ноября, в Правительстве Самарской области состоится совещание по проблемным объектам долевого строительства под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова. В мероприятии примут участие представители органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, крупных застройщиков, активно развивающих жилищное строительство на территории региона, застройщиков, принявших на себя обязательства по удовлетворению прав обманутых дольщиков, и представителей инициативных групп дольщиков.

Совещание начнется в 15:00 и будет транслироваться на официальном сайте правительства Самарской области в режиме реального времени. Прямая трансляция будет доступна по ссылке – http://www.samregion.ru/authorities/government/government_meetings, а также на сайте
телеканала «Губерния» - http://www.guberniatv.ru.

Напомним, по поручению главы региона Дмитрия Азарова ситуация с обманутыми дольщиками взята на особый контроль. По каждому объекту будет прорабатываться индивидуальное неформальное решение. сообщает прессслжба облправительства. 
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Комментарии



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21 ноября 2017  14:15
Совещание начнется в 15:00 и будет транслироваться на официальном сайте правительства Самарской области в режиме реального времени.
Дмитрий Азаров проведет расширенное совещание по проблемным объектам долевого строительства
Совещание начнется в 15:00 и будет транслироваться на официальном сайте правительства Самарской области в режиме реального времени.   Политика региона
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