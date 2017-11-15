Дмитрий Азаров прокомментировал заявление ФАС: "Я сделаю все, чтобы именно продукция самарских предприятий была конкурентоспособна"

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Ведомство ссылается на октябрьскую статью «Интерфакса». В статье слова Азарова были приведены так:«Мы будем с сетевыми компаниями, с торговыми компаниями работать, почему у нас приоритет на торговых полках отдан продукции другого региона, а не самарского. Мы это поправим, мы совершенно точно это сделаем».ФАС считает, что подобные действия могут привести к нарушению положений закона о торговле и закона о защите конкуренции, и попросила не вмешиваться врио губернатора в работу торговых сетей.Комментируя представление ФАС, Дмитрий Азаров заявил, что его задача как главы региона заключается в обеспечении роста объемов и конкурентоспособности местных производств, а также создании рабочих мест.«Мы внимательно изучим, что же именно насторожило коллег из федеральной антимонопольной службы. Но моя задача как губернатора - в том, чтобы все предприятия, которые есть в Самарской области, работали, - говорит глава региона. - Чтобы мы производили как можно больше продукции, а это, естественно, возможно только в одном случае - если будут появляться новые рабочие места, в том числе, высокопроизводительные. Я сделаю все, чтобы именно продукция самарских предприятий была конкурентоспособна».