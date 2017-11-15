Я нашел ошибку
Главные новости: 
Урок пройдет в более чем 70 школах по всей стране.
В Самаре - городе-организаторе ЧМ-2018 пройдет Всероссийский урок «Футбол без дискриминации»
Заседание проходит в Казани под председательством главы Ассоциации, мэра Казани Ильсура Метшина.
Первый заместитель главы Самары Владимир Терентьев принимает участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья
На совещании заслушаны отчеты о деятельности Ассоциации за 2014-2017 годы и планах работы на 2018 год. Также в повестку включены вопросы о приеме новых членов и выборах руководящих органов управления Ассоциации городов Поволжья.
Заместитель полпреда Алексей Сухов принял участие в заседании членов Ассоциации городов Поволжья в Казани
Дмитрий Азаров, комментируя представление ФАС, заявил, что его задача как главы региона заключается в обеспечении роста объемов и конкурентоспособности местных производств, а также создании рабочих мест.
Дмитрий Азаров прокомментировал заявление ФАС: "Я сделаю все, чтобы именно продукция самарских предприятий была конкурентоспособна"
Один из постоянных активистов общественного движения «Ночной патруль», Алексей Иванов в обычной жизни работает на Автозаводе, в свободное время подрабатывает в такси.
Сотрудники полиции поблагодарили тольяттинца за помощь в задержании злоумышленников
Фестиваль дает возможность повышения культурного уровня незрячих людей, формирования их отношения к миру внутри и вокруг себя, развития их индивидуальных способностей в сочетании с коллективным творчеством, и создания условий для их интересного и содержат
«Самарская областная библиотека для слепых» проводит Межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «И в шутку, и всерьёз»
Они спешат исполнить поручение врио губернатора Дмитрия Азарова «выйти из тени офф-лайна».
Самарские чиновники будут принимать жалобы и предложения от самарцев через соцсети
Всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год и постановлено отбывать основное наказание в исправительной колонии строгого режима.
В Самаре осуждены подстрекатели и пособники заказного убийства заместителя казачьего атамана
сегодня  Среда, 15 ноября, 16:36
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/11:
USD 59.62
0.44
EUR 69.68
0.76
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров прокомментировал заявление ФАС: "Я сделаю все, чтобы именно продукция самарских предприятий была конкурентоспособна"

15 ноября 2017 15:37
67
Дмитрий Азаров, комментируя представление ФАС, заявил, что его задача как главы региона заключается в обеспечении роста объемов и конкурентоспособности местных производств, а также создании рабочих мест.
Федеральная антимонопольная служба выдала врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову предупреждение «о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства», сообщает progorodsamara.ru.

Ведомство ссылается на октябрьскую статью «Интерфакса». В статье слова Азарова были приведены так:

«Мы будем с сетевыми компаниями, с торговыми компаниями работать, почему у нас приоритет на торговых полках отдан продукции другого региона, а не самарского. Мы это поправим, мы совершенно точно это сделаем».

ФАС считает, что подобные действия могут привести к нарушению положений закона о торговле и закона о защите конкуренции, и попросила не вмешиваться врио губернатора в работу торговых сетей.

Комментируя представление ФАС, Дмитрий Азаров заявил, что его задача как главы региона заключается в обеспечении роста объемов и конкурентоспособности местных производств, а также создании рабочих мест.

«Мы внимательно изучим, что же именно насторожило коллег из федеральной антимонопольной службы. Но моя задача как губернатора - в том, чтобы все предприятия, которые есть в Самарской области, работали, - говорит глава региона. - Чтобы мы производили как можно больше продукции, а это, естественно, возможно только в одном случае - если будут появляться новые рабочие места, в том числе, высокопроизводительные. Я сделаю все, чтобы именно продукция самарских предприятий была конкурентоспособна».

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
15 ноября 2017  16:05
Заседание проходит в Казани под председательством главы Ассоциации, мэра Казани Ильсура Метшина.
Первый заместитель главы Самары Владимир Терентьев принимает участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья
 Заседание проходит в Казани под председательством главы Ассоциации, мэра Казани Ильсура Метшина.  Политика региона
36
15 ноября 2017  15:45
На совещании заслушаны отчеты о деятельности Ассоциации за 2014-2017 годы и планах работы на 2018 год. Также в повестку включены вопросы о приеме новых членов и выборах руководящих органов управления Ассоциации городов Поволжья.
Заместитель полпреда Алексей Сухов принял участие в заседании членов Ассоциации городов Поволжья в Казани
На совещании заслушаны отчеты о деятельности Ассоциации за 2014-2017 годы и планах работы на 2018 год. Также в повестку включены вопросы о приеме новых членов и выборах... Политика региона
56
15 ноября 2017  15:37
Дмитрий Азаров, комментируя представление ФАС, заявил, что его задача как главы региона заключается в обеспечении роста объемов и конкурентоспособности местных производств, а также создании рабочих мест.
Дмитрий Азаров прокомментировал заявление ФАС: "Я сделаю все, чтобы именно продукция самарских предприятий была конкурентоспособна"
Дмитрий Азаров, комментируя представление ФАС, заявил, что его задача как главы региона заключается в обеспечении роста объемов и конкурентоспособности местных... Политика региона
62
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1858
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1296
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1179
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4286
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1574
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8456
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2334
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9224
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2725
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1321
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1663
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1559
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1305
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2936
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2755
Весь список

Мероприятия
В Самаре - городе-организаторе ЧМ-2018 пройдет Всероссийский урок «Футбол без дискриминации»
«Самарская областная библиотека для слепых» проводит Межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «И в шутку, и всерьёз»
В Самаре состоится гарнизонный строевой смотр и захватывающие показательные выступления бойцов спецотряда "Гром"
Весь список
Популярное
за сегодня

Ночной пожар на ул. Главной в Самаре тушили 75 человек

1078

В Самаре сотрудники Росгвардии оказали помощь раненому ребенку

955

Срок полномочий депутатов Самарской городской думы продлен до 2020 года

562
за неделю

Андрей Соколов: «Парад Памяти, по моему мнению, это грандиозная пошлость и симуляция».

1639

Судебные приставы помогли самарцу попасть в его же квартиру, куда не пускала бывшая жена

1484

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

1435
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда