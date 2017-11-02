Дмитрий Азаров принял участие во Всемирном Русском народном соборе

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К присутствующим обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Если мы в XXI веке хотим быть процветающей страной; страной, которую уважают другие страны; страной, у которой есть будущее, если мы хотим избежать революционных катастроф и гражданского противостояния – мы не должны забывать свой исторический опыт, отказываться от своей исторической судьбы. Если все мы будем руководствоваться общей целью, то любые, даже самые сложные вызовы будут преодолены, и наши потомки смогут с благодарностью говорить о достижениях нашего народа в грядущем столетии и жить в мире друг с другом».В заседаниях традиционно принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, военачальники и военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации и представители другихсиловых ведомств РФ, преподаватели и студенты крупнейших учебных заведений страны, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, многочисленные представители молодежи.В мероприятии принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Регион также представила делегация Самарского епархиального управления Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием. Митрополит отметил, что Всемирный русский собор носит статус программного мероприятия, в котором приняли участие руководители всех уровней.«Сам факт заинтересованного присутствия Губернатора в форуме такого масштаба и тематики говорит о верной оценке Дмитрием Азаровым приоритетов развития региона. Зная Дмитрия Игоревича не первый год, я с удовлетворением наблюдаю его постоянное возрастание не только в опыте и знаниях, необходимых администратору, государственному мужу, но и в духовной сфере, в областимежконфессиональных и межнациональных отношений», - отметил митрополит Самарский и Тольяттинский.Архиерей выразил уверенность в том, что общими усилиями духовные и светские руководители губернии смогут и впредь плодотворно трудиться над социальными проектами, полезными для граждан, сообщает пресс-служба облправительства.***Всемирный Русский Народный Собор является крупнейшим российским общественным форумом. Он существует с 1993 г., на протяжении этих лет он является общественной площадкой и местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены единой целью – заботой о настоящем и будущем России, играет немалую роль в формировании гражданского общества.Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС