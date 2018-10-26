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Главная тема повестки – реализация мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в субъектах ПФО. Главная тема повестки – реализация мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в субъектах ПФО. Главная тема повестки – реализация мер
Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета ПФО
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Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета ПФО

26 октября 2018 21:22
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Главная тема повестки – реализация мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в субъектах ПФО. Главная тема повестки – реализация мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в субъектах ПФО. Главная тема повестки – реализация мер
В пятницу, 26 октября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, который провел Игорь Комаров. Главная тема повестки – реализация мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в субъектах ПФО.

Участие в работе Совета приняли первый заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, главы регионов округа, представители Федерального Собрания РФ, руководители окружных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, образовательных и научных организаций.

Открывая заседание, Полпред Президента отметил, что за последние годы в системе здравоохранения ряда регионов округа произошли существенные изменения: создано 7 перинатальных центров, в том числе и в Самаре, увеличены зарплаты медицинских сотрудников, решается проблема обеспечения лекарствами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями.

«В течение последних трех лет в округе отмечалась тенденция улучшения ряда медико-демографических показателей здоровья населения. С 2015 по 2017 год показатель смертности населения снижался на 5,8%, уменьшалась смертность от болезней системы кровообращения в среднем по округу, от новообразований и младенческая смертность. По сравнению с 2013 годом по итогам 2017 года средне ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 1,5 года. В 2018 году она составила 72,3 года», – поделился статистикой Игорь Комаров.

В то же время, есть и негативные тенденции. По итогам прошлого года в ПФО естественная убыль населения составила минус 2 человека на тысячу населения – это в два раза выше среднего показателя по России, заметно снизилась рождаемость.

«Указом Президента от 7 мая 2018 года поставлены новые задачи существенного повышения доступности и качества оказания медпомощи, определены целевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность работы на ближайшие 6 лет. Это требует концентрации усилий органов власти всех уровней», – подчеркнул Игорь Комаров.

Приводились и конкретные направления, на которых необходимо сконцентрироваться регионам. Так, например, в Самарской области на конец 2017 года наблюдалось большое число учреждений здравоохранения, нуждающихся в ремонте. Неслучайно укрепление материально-технической базы учреждений стало одним из ведущих направлений в работе регионального Правительства в этом году.

«Повышение доступности медицинских услуг для населения, решение проблем, наиболее сильно влияющих на продолжительность жизни, – на этих основных направлениях мы и концентрируем свои усилия», – подчеркнул руководитель области.

Дмитрий Азаров напомнил о том, что в этом году была проведена большая работа по корректировке стратегии социально-экономического развития области, проведен ряд стратегических сессий. В одной из них, посвященной сбережению народа, приняли участие врачи, научные работники, эксперты, представители федеральных министерств и ведомств. «Во многом личное участие в работе сессии Министра здравоохранения РФ Вероники Игоревны Скворцовой позволило нам сформулировать цели, задачи и пути их решения», – отметил Губернатор.

Вывести работу отрасли здравоохранения на качественно новый уровень, в том числе, продолжить ремонт и строительство медицинских учреждений, позволят национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение», которые включают в себя 5 и 8 направлений соответственно. Практически в каждом из них Самарская область примет самое активное участие и получит федеральные средства на реализацию разработанных проектов. Подтверждение финансирования из бюджета страны Дмитрий Азаров получил во время последней рабочей встречи в федеральном Минздраве, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



Политика региона
26 октября 2018  21:22
Главная тема повестки – реализация мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в субъектах ПФО. Главная тема повестки – реализация мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в субъектах ПФО. Главная тема повестки – реализация мер
Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета ПФО
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