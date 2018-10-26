Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета ПФО
26 октября 2018 21:22
103
Участие в работе Совета приняли первый заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, главы регионов округа, представители Федерального Собрания РФ, руководители окружных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, образовательных и научных организаций.
Открывая заседание, Полпред Президента отметил, что за последние годы в системе здравоохранения ряда регионов округа произошли существенные изменения: создано 7 перинатальных центров, в том числе и в Самаре, увеличены зарплаты медицинских сотрудников, решается проблема обеспечения лекарствами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями.
«В течение последних трех лет в округе отмечалась тенденция улучшения ряда медико-демографических показателей здоровья населения. С 2015 по 2017 год показатель смертности населения снижался на 5,8%, уменьшалась смертность от болезней системы кровообращения в среднем по округу, от новообразований и младенческая смертность. По сравнению с 2013 годом по итогам 2017 года средне ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 1,5 года. В 2018 году она составила 72,3 года», – поделился статистикой Игорь Комаров.
В то же время, есть и негативные тенденции. По итогам прошлого года в ПФО естественная убыль населения составила минус 2 человека на тысячу населения – это в два раза выше среднего показателя по России, заметно снизилась рождаемость.
«Указом Президента от 7 мая 2018 года поставлены новые задачи существенного повышения доступности и качества оказания медпомощи, определены целевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность работы на ближайшие 6 лет. Это требует концентрации усилий органов власти всех уровней», – подчеркнул Игорь Комаров.
Приводились и конкретные направления, на которых необходимо сконцентрироваться регионам. Так, например, в Самарской области на конец 2017 года наблюдалось большое число учреждений здравоохранения, нуждающихся в ремонте. Неслучайно укрепление материально-технической базы учреждений стало одним из ведущих направлений в работе регионального Правительства в этом году.
«Повышение доступности медицинских услуг для населения, решение проблем, наиболее сильно влияющих на продолжительность жизни, – на этих основных направлениях мы и концентрируем свои усилия», – подчеркнул руководитель области.
Дмитрий Азаров напомнил о том, что в этом году была проведена большая работа по корректировке стратегии социально-экономического развития области, проведен ряд стратегических сессий. В одной из них, посвященной сбережению народа, приняли участие врачи, научные работники, эксперты, представители федеральных министерств и ведомств. «Во многом личное участие в работе сессии Министра здравоохранения РФ Вероники Игоревны Скворцовой позволило нам сформулировать цели, задачи и пути их решения», – отметил Губернатор.
Вывести работу отрасли здравоохранения на качественно новый уровень, в том числе, продолжить ремонт и строительство медицинских учреждений, позволят национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение», которые включают в себя 5 и 8 направлений соответственно. Практически в каждом из них Самарская область примет самое активное участие и получит федеральные средства на реализацию разработанных проектов. Подтверждение финансирования из бюджета страны Дмитрий Азаров получил во время последней рабочей встречи в федеральном Минздраве, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
26 октября 2018 21:22
Главная тема повестки – реализация мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в субъектах ПФО. Политика региона
100
26 октября 2018 12:25
Он сообщил, что принял это решение по личным мотивам. Политика региона
315
25 октября 2018 21:59
Парламентарий объяснил инициативу тем, что у людей рушатся планы и переносятся дела из-за таких перемен в календаре. Политика региона
222
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
477
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
385
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
389
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
352
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
511
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
492
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
552
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
509
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
991
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
817
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1202
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1254
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2366
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1772
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1949
Мероприятия
ГИБДД Самары приглашает прекрасную половину автолюбителей принять участие в конкурсе «Автоледи 2018»
В самарском парке Гагарина состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий