Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета ПФО

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В пятницу, 26 октября, Губернатор Самарской областив принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, который провелв. Главная тема повестки – реализация мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в субъектах ПФО.Участие в работе Совета приняли первый заместитель Министра здравоохранения РФглавы регионов округа, представители Федерального Собрания РФ, руководители окружных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, образовательных и научных организаций.Открывая заседание, Полпред Президента отметил, что за последние годы в системе здравоохранения ряда регионов округа произошли существенные изменения: создано 7 перинатальных центров, в том числе и в Самаре, увеличены зарплаты медицинских сотрудников, решается проблема обеспечения лекарствами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями.«В течение последних трех лет в округе отмечалась тенденция улучшения ряда медико-демографических показателей здоровья населения. С 2015 по 2017 год показатель смертности населения снижался на 5,8%, уменьшалась смертность от болезней системы кровообращения в среднем по округу, от новообразований и младенческая смертность. По сравнению с 2013 годом по итогам 2017 года средне ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 1,5 года. В 2018 году она составила 72,3 года», – поделился статистикой Игорь Комаров.В то же время, есть и негативные тенденции. По итогам прошлого года в ПФО естественная убыль населения составила минус 2 человека на тысячу населения – это в два раза выше среднего показателя по России, заметно снизилась рождаемость.«Указом Президента от 7 мая 2018 года поставлены новые задачи существенного повышения доступности и качества оказания медпомощи, определены целевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность работы на ближайшие 6 лет. Это требует концентрации усилий органов власти всех уровней», – подчеркнул Игорь Комаров.Приводились и конкретные направления, на которых необходимо сконцентрироваться регионам. Так, например, в Самарской области на конец 2017 года наблюдалось большое число учреждений здравоохранения, нуждающихся в ремонте. Неслучайно укрепление материально-технической базы учреждений стало одним из ведущих направлений в работе регионального Правительства в этом году.«Повышение доступности медицинских услуг для населения, решение проблем, наиболее сильно влияющих на продолжительность жизни, – на этих основных направлениях мы и концентрируем свои усилия», – подчеркнул руководитель области.Дмитрий Азаров напомнил о том, что в этом году была проведена большая работа по корректировке стратегии социально-экономического развития области, проведен ряд стратегических сессий. В одной из них, посвященной сбережению народа, приняли участие врачи, научные работники, эксперты, представители федеральных министерств и ведомств. «Во многом личное участие в работе сессии Министра здравоохранения РФ Вероники Игоревны Скворцовой позволило нам сформулировать цели, задачи и пути их решения», – отметил Губернатор.Вывести работу отрасли здравоохранения на качественно новый уровень, в том числе, продолжить ремонт и строительство медицинских учреждений, позволят национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение», которые включают в себя 5 и 8 направлений соответственно. Практически в каждом из них Самарская область примет самое активное участие и получит федеральные средства на реализацию разработанных проектов. Подтверждение финансирования из бюджета страны Дмитрий Азаров получил во время последней рабочей встречи в федеральном Минздраве, передает пресс-служба облправительства.