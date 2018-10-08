Дмитрий Азаров принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ
8 октября 2018 20:57
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В соответствии с ним утверждены 12 нацпроектов.
Работа Дмитрия Азарова направлена на отстаивание интересов Самарской области и получение поддержки из федерального бюджет, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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