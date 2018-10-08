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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ

8 октября 2018 20:57
89
Заседание было посвящено реализации майского Указа Президента.
Губернатор принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ, посвящённой реализации майского Указа Президента.

В соответствии с ним утверждены 12 нацпроектов.

Работа Дмитрия Азарова направлена на отстаивание интересов Самарской области и получение поддержки из федерального бюджет, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
 
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Комментарии



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