Дмитрий Азаров принял участие в заседании президиума Госсовета

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В пятницу, 23 ноября, Президент Россиипровел расширенное заседание президиума Государственного совета в Ялте. Участие в нем приняли члены Правительства РФ, Совета Федерации, а также главы ряда субъектов РФ, в том числе, Губернатор Самарской областиЗаседание прошло в новом формате. Глава государства и участники встречи в режиме неформального диалога обсудили задачи, стоящие перед регионами и определенные в Указе от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».Заседанию президиума Госсовета предшествовала двухдневная работа, направленная на формирование предложений и выработку конкретных решений по реализации национальных проектов и достижению обозначенных в них целевых показателей. Глава Самарской области Дмитрий Азаров в составе рабочей группы по направлениюпредставил предложения региона по реализации одноименного национального проекта. Все они вошли в проект поручений, сформированный по итогам работы.Открывая заседание президиума Госсовета, Президент России подчеркнул, что гражданам страны нужны конкретные результаты работы по реализации майского Указа и утвержденных на его основе национальных проектов.«Дело не в Указе, дело даже не в нацпроектах, в которые упакована наша работа по достижению известных и необходимых для страны показателей. Дело в результатах этой работы. Нам нужны конкретные результаты, людям нужны конкретные результаты», – отметил Владимир Путин. Глава государства также напомнил о задачах добиться прорыва по таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура «именно для того, чтобы ситуация менялась в стране к лучшему, чтобы люди стали жить лучше».Президент отметил, что все эти темы ранее обсуждались с главами регионов. «Это важно, потому что конкретных результатов мы с вами должны добиваться не в учреждениях, а на территориях – там, где люди живут: в городах, в поселках, деревнях. Нам нужно, чтобы люди увидели изменения реально, не на бумаге, не в отчетах», – подчеркнул Владимир Путин.Самарская область активно участвует в формировании программ по участию в каждом из 12 нацпроектов. В течение последних нескольких месяцев Губернатор, а также члены регионального Правительства провели целый ряд встреч и переговоров в федеральных ведомствах, направленных на максимальный учет интересов региона при формировании паспортов национальных проектов и распределении финансирования.По каждому федеральному проекту в регионе формируются проектные команды, закреплена персональная ответственность за исполнение программных мероприятий.Комментируя вопрос участия региона в национальных проектах, Дмитрий Азаров подчеркнул: каждый нацпроект – это шанс для Самарской области, как и для других регионов страны, существенно улучшить ситуацию в той или иной сфере, заручиться поддержкой из федерального бюджета в решении самых актуальных для региона задач.Достичь стопроцентной доступности дошкольного образования позволит участие Самарской области в национальном проекте. Уже по итогам 2018 планируется ввести в эксплуатацию 11 объектов дошкольного образования, что позволит дополнительно открыть 485 мест для малышей до 3 лет и 2045 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2019 году планируется построить 13 детских садов с созданием 4740 мест, еще 3743 – в 2020. Эти меры позволят полностью обеспечить потребность в местах в ДОУ к началу 2022 года.Нацпроектпризван решить задачи по увеличению продолжительности жизни граждан, повышению доступности медицинской помощи, а также эффективности лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В рамках реализации нацпроекта в губернии ожидается развитие сети сосудистых центров. Запланированы открытие двух учреждений в Тольятти и Сызрани, модернизация первичных сосудистых отделений, завершение строительства самарской Клиники сердца. По направлению «онкология» намечено переоснащение стационарных отделений областного и Тольяттинского онкологических диспансеров, прорабатывается вопрос реконструкции онкологического корпуса в Тольятти и открытие 12 Центров амбулаторной онкологической помощи.Особое внимание будет уделено доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей населенных пунктов, удаленных от городов и райцентров области. Уже до конца этого года будут возведены 4 ФАПа (п. Иерусалимский и с. Соловьево м.р. Хворостянский; п. Нижнепечерское м.р. Приволжский, с. Печерское Сызранского района). В 2019 году будут возведены еще 2 ФАПа (п. Пролейка м.р. Елховский, с. Кривое Озеро м.р. Красноярский), а также проведен капитальный ремонт здания для размещения 1 врачебной амбулатории в с. Солнечная Поляна г.о. Жигулевск. В 2020 году будут заменены 12 ФАП и 1 ОВОП, приобретены 10 передвижных флюорографов и 3 маммографа.Серьезные изменения произойдет и в сфере образования региона. В рамках нацпроектас 2019 года в сельских школах будут создаваться центры гуманитарного и цифрового профилей. Кроме того, начнется работа по формированию регионального ресурсного центра поддержки добровольчества. Также запланировано обновление материально-технической базы 15 коррекционных школ и оснащение 54 мастерских современным оборудованием. К концу 2024 года начнет свою работу центр опережающей профессиональной подготовки, а на базе Самарского государственного технического университета будет создан центр дополнительного образования. Для развития инновационного и технического мышления у школьников, в регионе будет открыт центр одаренных детей по модели сочинского «Сириуса».Самарская область в ближайшие 6 лет на реализацию национального проектаиз федерального бюджета получит более 11,5 млрд рублей. Средства пойдут на строительство и реконструкцию дорог регионального значения, а также на модернизацию транспортной инфраструктуры самарско-тольяттинской агломерации. Реализация всех мероприятий позволит не только привести в нормативное состояние 2620 километров дорог, но и в два раза сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.Помимо этого уже в сентябре следующего года запланировано завершение строительства и открытие рабочего движения по Фрунзенскому мосту. В регионе начнется реализация долгожданных инфраструктурных проектов – строительства проспекта Карла Маркса – от Ракитовского шоссе до обводной дороги г. Самары, а также моста через Волгу с обходом Авторгада и выходом на федеральную трассу М-5 «Урал».Серьезные задачи будут решаться в рамках всех 12 национальных проектов, сформированных по результатам майского Указа Президента. По каждому из них намечены перспективные планы реализации, передает пресс-служба облправительства.