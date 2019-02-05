Дмитрий Азаров принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области

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Во вторник, 5 января, состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Самарской области. Участие в нем приняли Губернаторпрокурор региона, а также исполняющий обязанности председателя губернской думыГлавной темой встречи стало подведение итогов работы ведомства за прошедший год и расстановка приоритетов на год наступивший.Обращаясь к собравшимся, Глава региона отметил, что в 2018 году прокуратурой проделан большой объем работы по укреплению правопорядка на территории области. В частности, созданы надлежащие правовые условия во время выборных кампаний, обеспечена безопасность гостей Чемпионата мира по футболу. «Особенно хочу отметить вклад прокуратуры в решение проблем обманутых дольщиков, обеспечение жильем детей-сирот», – сказал Губернатор.Среди приоритетных задач ведомства Дмитрий Азаров выделил улучшение качества жизни граждан и защиту прав предпринимателей. «Нам важно пресечь любые попытки давления на бизнес, создать условия для опережающего экономического роста региона», – подчеркнул Глава региона. По его словам, есть сферы, требующие особого надзора: жилищно-коммунальное хозяйство и борьба с коррупцией. «По итогам 2018 года у нас произошел существенный рост выявленных коррупционных нарушений и возбужденных уголовных дел. Вижу в этом положительный результат совместной работы», – отметил Дмитрий Азаров. Руководитель области подчеркнул, что совместные усилия по борьбе с проявлениями коррупции должны в ближайшие годы оказать серьезное влияние на ситуацию.Успехов удалось добиться и в противодействии экстремизму и терроризму. В прошлом году в регионе возбуждено 45 уголовных дел по преступлениям экстремистской направленности, 17 – террористической. Дмитрий Азаров попросил прокурорских работников уделить особое внимание защите несовершеннолетних от негативной информации, включая блокировку опасных сайтов и групп в социальных сетях.О взаимодействии прокуратуры и губернской думы рассказала Екатерина Кузьмичева. По ее словам, представители ведомства участвуют в разработке каждого областного закона. Кроме того, за последние 5 лет прокуратура предложила 30 собственных законопроектов, половина из которых уже стали областными законами. В 2019 году по предложениям облпрокуратуры запланировано внесение двух проектов федеральных законов.Итоги работы ведомства подвел Константин Букреев. Он отметил, что надзорная работа строилась на основании мониторинга ситуации в стране, и регионе и была направлена на защиту интересов государства и прав граждан.Среди приоритетов прошлого года он выделил борьбу с невыплатами заработной платы. В прошлом году прокуроры выявили 9 тыс. нарушений закона в данной сфере. В результате принятых мер и эффективному взаимодействию с региональным Правительством работникам выплатили более 400 млн рублей, в том числе средства работников ОАО «Автовазагрегат». «В текущем году надзор за исполнением трудового законодательства остается первоочередным», – сказал Букреев.Эффективно решаются и проблемы обманутых дольщиков. В 2018 году были восстановлены права более тысячи граждан и введены в эксплуатацию 6 жилых объектов.Не осталась без внимания прокуратуры и сфера ЖКХ, в частности проверялась правомерность установки тарифов и распоряжение средствами, поступающими от населения. «В этом году мы продолжим активную и целенаправленную работу в этой сфере: проверим действующие инвестпрограммы, включая своевременность и качество выполненных работ по ремонту сетей», – сказал Букреев.В прошлом году также было увеличено финансирование по обеспечения жильем детей-сирот. В прошлом году квартиры получили более 700 человек.Особое внимание уделяется экономическому развитию региона. По рекомендации Губернатора Прокуратура активно включится в процесс реализации национальных проектов. «Учитывая, что значительные средства будут направлены на реализацию нацпроектов, нам следует объединить усилия для контроля законности их расходования», – отметил прокурор области. Для этого будет создана специальная рабочая группа, включающая региональные власти, правоохранительные и надзорные органы, передает пресс-служба облправительства.