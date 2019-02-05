Дмитрий Азаров принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
5 февраля 2019 15:49
81
Главной темой встречи стало подведение итогов работы ведомства за прошедший год и расстановка приоритетов на год наступивший.
Обращаясь к собравшимся, Глава региона отметил, что в 2018 году прокуратурой проделан большой объем работы по укреплению правопорядка на территории области. В частности, созданы надлежащие правовые условия во время выборных кампаний, обеспечена безопасность гостей Чемпионата мира по футболу. «Особенно хочу отметить вклад прокуратуры в решение проблем обманутых дольщиков, обеспечение жильем детей-сирот», – сказал Губернатор.
Среди приоритетных задач ведомства Дмитрий Азаров выделил улучшение качества жизни граждан и защиту прав предпринимателей. «Нам важно пресечь любые попытки давления на бизнес, создать условия для опережающего экономического роста региона», – подчеркнул Глава региона. По его словам, есть сферы, требующие особого надзора: жилищно-коммунальное хозяйство и борьба с коррупцией. «По итогам 2018 года у нас произошел существенный рост выявленных коррупционных нарушений и возбужденных уголовных дел. Вижу в этом положительный результат совместной работы», – отметил Дмитрий Азаров. Руководитель области подчеркнул, что совместные усилия по борьбе с проявлениями коррупции должны в ближайшие годы оказать серьезное влияние на ситуацию.
Успехов удалось добиться и в противодействии экстремизму и терроризму. В прошлом году в регионе возбуждено 45 уголовных дел по преступлениям экстремистской направленности, 17 – террористической. Дмитрий Азаров попросил прокурорских работников уделить особое внимание защите несовершеннолетних от негативной информации, включая блокировку опасных сайтов и групп в социальных сетях.
О взаимодействии прокуратуры и губернской думы рассказала Екатерина Кузьмичева. По ее словам, представители ведомства участвуют в разработке каждого областного закона. Кроме того, за последние 5 лет прокуратура предложила 30 собственных законопроектов, половина из которых уже стали областными законами. В 2019 году по предложениям облпрокуратуры запланировано внесение двух проектов федеральных законов.
Итоги работы ведомства подвел Константин Букреев. Он отметил, что надзорная работа строилась на основании мониторинга ситуации в стране, и регионе и была направлена на защиту интересов государства и прав граждан.
Среди приоритетов прошлого года он выделил борьбу с невыплатами заработной платы. В прошлом году прокуроры выявили 9 тыс. нарушений закона в данной сфере. В результате принятых мер и эффективному взаимодействию с региональным Правительством работникам выплатили более 400 млн рублей, в том числе средства работников ОАО «Автовазагрегат». «В текущем году надзор за исполнением трудового законодательства остается первоочередным», – сказал Букреев.
Эффективно решаются и проблемы обманутых дольщиков. В 2018 году были восстановлены права более тысячи граждан и введены в эксплуатацию 6 жилых объектов.
Не осталась без внимания прокуратуры и сфера ЖКХ, в частности проверялась правомерность установки тарифов и распоряжение средствами, поступающими от населения. «В этом году мы продолжим активную и целенаправленную работу в этой сфере: проверим действующие инвестпрограммы, включая своевременность и качество выполненных работ по ремонту сетей», – сказал Букреев.
В прошлом году также было увеличено финансирование по обеспечения жильем детей-сирот. В прошлом году квартиры получили более 700 человек.
Особое внимание уделяется экономическому развитию региона. По рекомендации Губернатора Прокуратура активно включится в процесс реализации национальных проектов. «Учитывая, что значительные средства будут направлены на реализацию нацпроектов, нам следует объединить усилия для контроля законности их расходования», – отметил прокурор области. Для этого будет создана специальная рабочая группа, включающая региональные власти, правоохранительные и надзорные органы, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
5 февраля 2019 15:49
Главной темой встречи стало подведение итогов работы ведомства за прошедший год и расстановка приоритетов на год наступивший. Политика региона
76
5 февраля 2019 15:31
Также в нижней палате считают полезным ввести в программу беседы медиков с подростками о разных проблемах со здоровьем. Политика региона
75
4 февраля 2019 23:46
"Начинаем проработку." Политика региона
487
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1142
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
849
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
837
Видео
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
161
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
279
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
556
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
726
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
619
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
978
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1972
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1735
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2023
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2390
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2577
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3851
Мероприятия