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Среди первоочередных задач совместной работы органов власти и прокуратуры Дмитрий Азаров также назвал наведение порядка в сфере ЖКХ, ликвидацию задолженности предприятий по заработной плате, снижение административных барьеров для бизнеса, борьбу с преступ
Дмитрий Азаров принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
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Дмитрий Азаров принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области

12 февраля 2018 15:47
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Среди первоочередных задач совместной работы органов власти и прокуратуры Дмитрий Азаров также назвал наведение порядка в сфере ЖКХ, ликвидацию задолженности предприятий по заработной плате, снижение административных барьеров для бизнеса, борьбу с преступ
В понедельник, 12 февраля, глава региона Дмитрий Азаров принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области. Говорили об итогах деятельности в 2017 году и планах на текущий год, сообщает Волга Ньюс.

В работе коллегии также участвовали главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, руководители правоохранительных, контролирующих, судебных органов и подразделений надзорного ведомства.

С основным докладом о работе по укреплению законности и правопорядка в 2017 году выступил и. о. прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов. Он подробно остановился на вопросах профилактики правонарушений и преступлений, в том числе коррупционной направленности, соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, образования, экологии.

Алмаз Хусаинов подчеркнул, что на особом контроле ведомства — соблюдение трудового законодательства и защита интересов участников долевого строительства. Так, совместно с органами власти в 2017 году было введено пять проблемных объектов и жилой дом для обманутых дольщиков, построенный на бюджетные средства.

В целом, в прошлом году были удовлетворены права 852 дольщиков. На данный момент на контроле прокуратуры находится 33 объекта: 12 приостановленных строительств и 21 строительство, по которым нарушены сроки ввода в эксплуатацию.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что решение проблемы обманутых дольщиков находится на особом контроле президента и областного правительства. Он выразил уверенность, что жесткая позиция прокуратуры поможет решить проблемы участников долевого строительства.

"Рассчитываю, что мы вместе добьемся справедливого наказания для тех людей, которые допустили нарушения закона, также рассчитываю, что будет дана объективная оценка деятельности чиновников в предыдущий период, которые работали по данному направлению", — сказал Дмитрий Азаров.

Среди первоочередных задач совместной работы органов власти и прокуратуры Дмитрий Азаров также назвал наведение порядка в сфере ЖКХ, ликвидацию задолженности предприятий по заработной плате, снижение административных барьеров для бизнеса, борьбу с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Глава региона особо отметил, что национальные интересы требуют продолжения бескомпромиссной борьбы со всеми коррупционными проявлениями. По словам Дмитрия Азарова, в прошлом году антикоррупционные меры позволили выявить на 25% больше преступлений этой направленности.

Глава региона оценил этот показатель как положительный с точки зрения результативной работы всех правоохранительных органов. В то же время, такое количество выявленных коррупционных проявлений говорит о необходимости серьезной работы по выявлению недобросовестных чиновников. "Чистка рядов впереди предстоит большая", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Одно из актуальных направлений работы прокуратуры — надзор за контролирующими инстанциями при переходе на новую, риск-ориентированную модель работы. Задача прокуратуры — не допускать избыточного давления на бизнес. Контроль, по словам Дмитрия Азарова, не должен мешать предпринимателям вести свою деятельность, создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции в регион.

"Президент России требует от нас, чтобы добросовестный, честный бизнес был надежно защищен, в том числе от необоснованных проверок", — сказал глава региона.

В завершении Дмитрий Азаров выразил уверенность, что задачи прокуратуры по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью будут по-прежнему успешно решаться.

"Сотрудников прокуратуры Самарской области всегда отличал высочайший профессионализм, верность долгу, принципиальность и настойчивость в работе. Уверен, что вы и в дальнейшем будете с честью выполнять все поставленные перед вами задачи в самом тесном взаимодействии с органами государственной и региональной власти. При этом главным критерием оценки эффективности в нашей совместной работе должно стать доверие граждан, в том числе готовность оказывать содействие в работе всех правоохранительных органов", — сказал Дмитрий Азаров.


Фото: Юлия Рубцова / Волга Ньюс
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Комментарии



Политика региона
12 февраля 2018  15:47
Среди первоочередных задач совместной работы органов власти и прокуратуры Дмитрий Азаров также назвал наведение порядка в сфере ЖКХ, ликвидацию задолженности предприятий по заработной плате, снижение административных барьеров для бизнеса, борьбу с преступ
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