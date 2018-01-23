Дмитрий Азаров принял участие в заседании коллегии ГУ МВД, на котором были подведены итоги 2017 года и намечены задачи на 2018
23 января 2018 17:25
198
В работе коллегии приняли участие врио губернатора Дмитрий Азаров, первый заместитель Министра внутренних дел РФ генерал-полковник Александр Горовой, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти.
Обращаясь к личному составу ГУ МВД по Самарской области, глава региона отметил, что по сравнению с 2010 и 2011 годами, когда фиксировалось более 65 тысяч преступлений ежегодно, уровень преступности сократился в полтора раза: «Это заметный результат вашей работы. Хочу поблагодарить вас за нелегкий, часто неблагодарный, но очень важный для всего общества труд».
Дмитрий Азаров напомнил, что совместно с силовыми ведомствами в регионе реализуется восемь государственных программ правоохранительной направленности. В 2017 году областной бюджет направил на эти цели 1,74 млрд рублей, в текущем сумма увеличится до 2,355 млрд рублей. Глава региона также обратил внимание на влияние преступности на экономику региона. Так, количество преступлений экономической направленности увеличилось на 9%, а общий ущерб превысил 5,8 млрд рублей.
Одним из важнейших направлений работы ГУ МВД Дмитрий Азаров назвал борьбу с коррупцией. По его словам, в 2017 году число выявленных тяжких и особ тяжких преступлений коррупционной направленности возросло на 19%, увеличилось количество случаев превышения и злоупотребления полномочиями, отмечен рост выявленных фактов получения взятки.
«В этой сфере, безусловно, нужна постоянная, системная, комплексная работа. В своем Послании Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что борьба с коррупцией требует профессионализма, серьезности и ответственности. Только тогда она даст результат, и получит осознанную, широкую поддержку со стороны общества», - сказал глава региона.
Среди первоочередных задач ГУ МВД по Самарской области Дмитрий Азаров назвал профилактику безнадзорности и подростковой преступности, повышение уровня безопасности дорожного движения, борьбу с наркопреступностью. Особая нагрузка, акцентировал внимание Дмитрий Азаров, ляжет на правоохранительные органы во время мартовских выборов Президента России и проведения матчей Чемпионата мира по футболу.
Дмитрий Азаров подчеркнул: Правительство региона продолжит плотно взаимодействовать и оказывать поддержку правоохранительным органам.
«У нас общие задачи – защита законных прав граждан, благополучие региона, благополучие России», - резюмировал руководитель области.
В завершение выступления глава региона вручил награды отличившимся сотрудникам ведомства.
О деятельности органов внутренних дел в 2017 году доложил начальник ГУ МВД генерал-майор Александр Винников. Он дал объективную оценку состоянию преступности в регионе и результатам проделанной работы по обеспечению безопасности и защиты законных прав граждан. Руководитель главка акцентировал внимание, что в 2017 году количество зарегистрированных преступлений сократилось, в том числе, тяжких и особо тяжких. Снизилось количество преступлений в общественных местах, разбойных нападений, краж автотранспорта, выявлено больше преступлений экономической направленности.
Первый заместитель Министра внутренних дел РФ Александр Горовой дал свою оценку деятельности самарской полиции, а также остановился на направлениях оперативно-служебной деятельности, где работу необходимо усилить.
Генерал-полковник подробно остановился на подготовке к проведению матчей ЧМ-2018 в Самаре. Отметим, что во время визита Александр Горовой посетил будущую фан-зону на площади Куйбышева, а также провел совещание по обеспечению безопасности на стадионе «Самара Арена».
Первый заместитель Министра, в первую очередь, призвал коллег серьезным образом отнестись к Чемпионату мира по футболу: «Дни матчей в Самаре до 1/8 финала это, по моим подсчетам, 30-40% нашей работы. Основная будет в городе, на объектах транспортной инфраструктуры, в фан-зоне, где будут транслировать в том числе матчи в других городах. Это будет каждый день. Пожалуйста, не расслабляйтесь. Александр Горовой вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам ГУ МВД по Самарской области. сообщает пресс-служба облправительства.
Фото Юлия Рубцова/Волга Ньюс
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
23 января 2018 23:40
«Целями стратегии является повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030... Политика региона
321
23 января 2018 22:13
Кроме того, мессенджеры обязаны предоставить доступ к своей информационной системе не позднее, чем через три месяца с даты уведомления. Политика региона
244
23 января 2018 17:25
Среди первоочередных задач ГУ МВД по Самарской области Дмитрий Азаров назвал профилактику безнадзорности и подростковой преступности, повышение уровня... Политика региона
197
Выборы 2018
9 января 2018 18:57
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
121
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
2118
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1515
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1447
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
471
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
450
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6637
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2445
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9370
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3210
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1887
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2317
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2193
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1843
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3457
Мероприятия