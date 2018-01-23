Дмитрий Азаров принял участие в заседании коллегии ГУ МВД, на котором были подведены итоги 2017 года и намечены задачи на 2018

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В работе коллегии приняли участие врио губернатора, первый заместитель Министра внутренних дел РФ генерал-полковникруководители территориальных подразделений федеральных органов власти.Обращаясь к личному составу ГУ МВД по Самарской области, глава региона отметил, что по сравнению с 2010 и 2011 годами, когда фиксировалось более 65 тысяч преступлений ежегодно, уровень преступности сократился в полтора раза: «Это заметный результат вашей работы. Хочу поблагодарить вас за нелегкий, часто неблагодарный, но очень важный для всего общества труд».напомнил, что совместно с силовыми ведомствами в регионе реализуется восемь государственных программ правоохранительной направленности. В 2017 году областной бюджет направил на эти цели 1,74 млрд рублей, в текущем сумма увеличится до 2,355 млрд рублей. Глава региона также обратил внимание на влияние преступности на экономику региона. Так, количество преступлений экономической направленности увеличилось на 9%, а общий ущерб превысил 5,8 млрд рублей.Одним из важнейших направлений работы ГУ МВД Дмитрий Азаров назвал борьбу с коррупцией. По его словам, в 2017 году число выявленных тяжких и особ тяжких преступлений коррупционной направленности возросло на 19%, увеличилось количество случаев превышения и злоупотребления полномочиями, отмечен рост выявленных фактов получения взятки.«В этой сфере, безусловно, нужна постоянная, системная, комплексная работа. В своем Послании Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что борьба с коррупцией требует профессионализма, серьезности и ответственности. Только тогда она даст результат, и получит осознанную, широкую поддержку со стороны общества», - сказал глава региона.Дмитрий Азаров подчеркнул: Правительство региона продолжит плотно взаимодействовать и оказывать поддержку правоохранительным органам.«У нас общие задачи – защита законных прав граждан, благополучие региона, благополучие России», - резюмировал руководитель области.В завершение выступления глава региона вручил награды отличившимся сотрудникам ведомства.О деятельности органов внутренних дел в 2017 году доложил начальник ГУ МВД генерал-майор Александр Винников. Он дал объективную оценку состоянию преступности в регионе и результатам проделанной работы по обеспечению безопасности и защиты законных прав граждан. Руководитель главка акцентировал внимание, что в 2017 году количество зарегистрированных преступлений сократилось, в том числе, тяжких и особо тяжких. Снизилось количество преступлений в общественных местах, разбойных нападений, краж автотранспорта, выявлено больше преступлений экономической направленности.Первый заместитель Министра внутренних дел РФдал свою оценку деятельности самарской полиции, а также остановился на направлениях оперативно-служебной деятельности, где работу необходимо усилить.Генерал-полковник подробно остановился на подготовке к проведению матчей ЧМ-2018 в Самаре. Отметим, что во время визита Александр Горовой посетил будущую фан-зону на площади Куйбышева, а также провел совещание по обеспечению безопасности на стадионе «Самара Арена».Первый заместитель Министра, в первую очередь, призвал коллег серьезным образом отнестись к Чемпионату мира по футболу: «Дни матчей в Самаре до 1/8 финала это, по моим подсчетам, 30-40% нашей работы. Основная будет в городе, на объектах транспортной инфраструктуры, в фан-зоне, где будут транслировать в том числе матчи в других городах. Это будет каждый день. Пожалуйста, не расслабляйтесь. Александр Горовой вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам ГУ МВД по Самарской области. сообщает пресс-служба облправительства.Фото Юлия Рубцова/Волга Ньюс