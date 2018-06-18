Дмитрий Азаров принял участие в заседании Регполитсовета

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На праймериз выдвинуты два кандидата:и депутат гордумы СамарыПредварительное голосование состоится на партийной конференции."Все задачи, которые мы с вами вместе определили, должны достигаться. Это возможно, только если мы объединим усилия и если команда будет пополняться за счет людей ответственных, авторитетных, результативных в своей деятельности",- резюмировал Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.