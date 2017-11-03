Дмитрий Азаров принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию

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В нем принял участие врио губернатора Самарской области, который находится в столице с рабочим визитом. Главные темы заседания комиссии — бюджеты субъектов следующего года, реструктуризация задолженности по кредитам и налоговая политика.Отметим, что у главы региона в Москве весьма насыщенная программа. Он также встретился с министром спорта. Речь шла о подготовке к чемпионату мира по футболу, был детально проанализирован график возведения и стадиона, и тренировочных площадок.Дмитрий Азаров заверил — первый матч на стадионе «Самара Арена» проведут уже в апреле. Также глава региона заручился поддержкой министерства в строительстве бассейнов в Кинельском и Волжском районах и гимнастического «Немов-центра» в Тольятти.Развитие жилищного строительства обсуждалось на другой встрече — с руководителем минстроя. Среди главных тем — ликвидация отставания области в темпах возведения жилья и переселение граждан из аварийного фонда.Также состоялись переговоры и с потенциальными инвесторами, благодаря которым наш регион получит новые вложения, сообщает пресс-служба облправительства.