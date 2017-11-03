Дмитрий Азаров принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию
3 ноября 2017 22:01
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В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, который находится в столице с рабочим визитом. Главные темы заседания комиссии — бюджеты субъектов следующего года, реструктуризация задолженности по кредитам и налоговая политика.
Отметим, что у главы региона в Москве весьма насыщенная программа. Он также встретился с министром спорта Павлом Колобковым. Речь шла о подготовке к чемпионату мира по футболу, был детально проанализирован график возведения и стадиона, и тренировочных площадок.
Дмитрий Азаров заверил — первый матч на стадионе «Самара Арена» проведут уже в апреле. Также глава региона заручился поддержкой министерства в строительстве бассейнов в Кинельском и Волжском районах и гимнастического «Немов-центра» в Тольятти.
Развитие жилищного строительства обсуждалось на другой встрече — с руководителем минстроя Михаилом Менем. Среди главных тем — ликвидация отставания области в темпах возведения жилья и переселение граждан из аварийного фонда.
Также состоялись переговоры и с потенциальными инвесторами, благодаря которым наш регион получит новые вложения, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Политика региона
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Речь шла о работе и дальнейшем развитии производства крупнейших предприятий, которые являются основой кластера – РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов».... Политика региона
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3 ноября 2017 22:07
Однако не знают, как и когда оно будет создано. Политика региона
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3 ноября 2017 22:01
Главные темы заседания комиссии — бюджеты субъектов следующего года, реструктуризация задолженности по кредитам и налоговая политика. Политика региона
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