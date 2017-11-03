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Главные темы заседания комиссии — бюджеты субъектов следующего года, реструктуризация задолженности по кредитам и налоговая политика.
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию

3 ноября 2017 22:01
377
Главные темы заседания комиссии — бюджеты субъектов следующего года, реструктуризация задолженности по кредитам и налоговая политика.
В пятницу, 3 ноября, в Москве состоялось заседание Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака.

В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, который находится в столице с рабочим визитом. Главные темы заседания комиссии — бюджеты субъектов следующего года, реструктуризация задолженности по кредитам и налоговая политика.

Отметим, что у главы региона в Москве весьма насыщенная программа. Он также встретился с министром спорта Павлом Колобковым. Речь шла о подготовке к чемпионату мира по футболу, был детально проанализирован график возведения и стадиона, и тренировочных площадок.

Дмитрий Азаров заверил — первый матч на стадионе «Самара Арена» проведут уже в апреле. Также глава региона заручился поддержкой министерства в строительстве бассейнов в Кинельском и Волжском районах и гимнастического «Немов-центра» в Тольятти.

Развитие жилищного строительства обсуждалось на другой встрече — с руководителем минстроя Михаилом Менем. Среди главных тем — ликвидация отставания области в темпах возведения жилья и переселение граждан из аварийного фонда.

Также состоялись переговоры и с потенциальными инвесторами, благодаря которым наш регион получит новые вложения, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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Дмитрий Азаров принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию
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