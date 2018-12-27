Дмитрий Азаров принял участие в заседании Государственного совета РФ

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В четверг, 27 декабря, Президент Россиив Москве провёл заседание Государственного совета. Оно было посвящено развитию добровольчества и социально-ориентированных некоммерческих организаций. Участие в совещании приняли руководители федеральных министерств и ведомств, представители Государственной думы, главы субъектов страны, а также волонтёры. Самарскую область представляли Губернатори руководитель регионального инклюзивного клуба добровольцевОткрывая заседание, глава государства поблагодарил волонтёров и представителей НКО страны за «бескорыстное участие в судьбах конкретных людей». Напомним, 2018 был объявлен Годом добровольца. Такое решение было принято Президентом для того, чтобы повысить внимание общества к этому движению. Кстати, именно Алексей Транцев в своё время предложил Президенту идею проведения Года добровольца в РФ.Благодаря поддержке волонтёрства со стороны лидера государства, глав регионов в этом году количество добровольцев существенно увеличилось. Только в Самарской области их число выросло практически в 2 раза – до отметки почти в 100 тысяч. Этому во многом способствовал Чемпионат мира по футболу. Участие в нём приняли 2600 волонтёров – не только студенты, но и люди «серебряного возраста».«Волонтёры готовы маленькими делами улучшать жизнь конкретного человека. Я всем признателен, всей стотысячной армии волонтёров Самарской области. Волонтёр – это состояние души, это навсегда. У нас есть очень чёткие планы, и мы обязательно продолжим совместные проекты вместе с волонтёрскими общественными организациями, вместе с нашими добровольцами», – отметил Дмитрий Азаров.Сейчас активно развивается социальное, медицинское, экологическое и даже культурное волонтёрство. Самарская область в 2019 году получит дополнительную федеральную поддержку добровольчества.Владимир Путин отметил, что Правительством страны подготовлена Концепция развития добровольчества, волонтёрства до 2025 года. «На местах вместе с добровольцами нужно сформировать детальные планы этой работы, включая внедрение стандарта поддержки волонтёров, который разработан Агентством стратегических инициатив», – поставил задачу Президент России. Кроме того, глава государства отметил необходимость формирования волонтёрских центров, чтобы любой желающий, вступив в ряды движения, мог получить необходимые знания, опыт и навыки. «Волонтёры и люди, которые нуждаются в помощи, смогут проще и быстрее находить друг друга. Такие точки притяжения должны быть в городах, других населённых пунктах. В школах, в колледжах, в высших учебных заведениях», – подчеркнул руководитель страны.В Самарской области с начала следующего года уже на постоянной основе начнет работать Ресурсный центр добровольчества. «Мы расширим возможности участия волонтёров в социальных проектах. Все больше и больше людей, которые хотят творить добро, будут иметь такую возможность и делать это на регулярной основе. Я уверен, что это принесёт эффект, – отметил Губернатор Самарской области. – Доброта есть в каждом человеке. Нужно иногда помочь человеку раскрыть в себе доброту, уникальные качества, талант. И тогда эта доброта будет распространяться на всех окружающих. Я думаю, что та атмосфера доброты, взаимной поддержки, единства станет очень серьёзным заделом для развития добровольчества на последующие годы».По мнению Главы региона, волонтёры могут оказать существенную помощь при реализации на территории области 12 национальных проектов. Прежде всего – в информировании населения о том, какое значение для того или иного человека имеет конкретный нацпроект. «Волонтёры небезразличны к тому, что происходит в нашей стране. Они могут вовлекать других в орбиту добрых дел, в реализацию нацпроектов, которые нацелены на что, чтобы человек в нашей стране жил долго и счастливо. Волонтёры могут оказать существенную помощь в достижении стратегических целей и задач и реализации нацпроектов», – подчеркнул роль добровольцев Дмитрий Азаров.Президент России, отметил: помимо развития добровольческого движения, особое внимание необходимо уделить поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Важнейший вопрос для них – финансовая поддержка. А для этого они должны получить особый статус исполнителей общественных услуг. Владимир Путин привёл цифры статистики: «По состоянию на 1 декабря такой статус получили 187 НКО, и это по всей стране. Без всякого сомнения, этого слишком мало. Это говорит о том, что существуют до сих пор какие-то препятствия для того, чтобы широко развернуть эту работу». В связи с этим лидер страны предложил следующий механизм: если НКО получила грантовую поддержку на реализацию проекта, добилась результатов, должна автоматически получать статус исполнителя общественно полезных услуг без избыточных формальностей.На территории Самарской области работает 4557 некоммерческих организаций, в том числе более 300 – социально ориентированные. В 2017 году на два конкурса Президентских грантов от Самарской области было подано 306 заявок, победили 63 проекта на общую сумму 112,2 млн руб. В 2018 году было подано уже 309 заявок. По итогам года победителями были признаны 84 проекта НКО Самарской области на общую сумму 137,5 млн рублей. Это один из лучших показателей в России.Также глава государства счёл необходимым запустить специальные образовательные программы и реализовать их в рамках проекта «Россия – страна возможностей» совместно с Ассоциацией волонтёрских центров, передает пресс-служба облправительства.