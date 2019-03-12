Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета ПФО в Ижевске

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Во вторник, 12 марта, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округев Ижевске провел заседание Совета округа. Участие в нем приняли представители федеральных министерств и ведомств, а также главы субъектов ПФО. Самарскую область на Совете представил Губернатор регионаГлавная тема обсуждения – поддержка одаренной и талантливой молодежи, а также развитие кадрового потенциала. Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул важность создания условий для развития способностей детей и юношества. Это одна из ключевых задач, поставленных главой государствав майском Указе.«Одаренные дети, молодые люди, обладая интеллектуальными, творческими способностями, лидерскими качествами и, как следствие, возможностью достижения выдающихся результатов, – это мощный потенциал успешного социально-экономического развития регионов округа и России в целом», – подчеркнул полпред Президента. Для всестороннего развития талантов молодежи, по мнению Игоря Комарова, необходимо решить ряд задач. Прежде всего, следует обобщить существующий опыт субъектов ПФО по работе с молодежью, а также искать новые методики выявления талантов – по этим направлениям необходима системная работа. При этом важно, чтобы одаренные дети после окончания вузов и ссузов оставались жить и работать в своих регионах.В ходе Совета было отмечено, что в Самарской области применяется комплексный подход в вопросах поддержки одаренных детей. По ряду направлений регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе.«Мы активно работаем с детьми разных категорий, в том числе с детками, которые имеют ограничения по здоровью. Здесь у нас показатель охвата 56% – третий показатель в ПФО. Есть и те направления, где мы являемся абсолютными лидерами», – подчеркнул Дмитрий Азаров, комментируя итоги заседания.В регионе разработаны и успешно реализуются программы работы с одаренной молодежью в сфере науки, техники и технологий от 14 до 30 лет – «Взлет», «Полет» и «Орбита». Все три проекта взаимосвязаны между собой на уровне «школа-университет-экономика региона». Участники программ «Взлет» и «Полет» выполняют собственные научно-исследовательские проекты при дистанционном консультировании ведущих ученых, специалистов вузов и научных организаций Самарской области. А участники программы «Орбита», студенты самарских вузов, уже выполняют проекты для ведущих предприятий региона. Авторы лучших проектов получают перспективу дальнейшего трудоустройства, а предприятия – возможность «приметить» лучшие молодые кадры еще со студенческой скамьи.Сегодня в программах «Взлет», «Полет» и «Орбита» задействовано более 5 тысяч школьников, 700 студентов и молодых ученых вузов, 350 научных консультантов, около 2 тысяч учителей и преподавателей вузов, 20 ведущих предприятий региона. Опыт Самарской области готовы перенимать другие регионы ПФО.Комментируя итоги заседания, Губернатор отметил лидирующие позиции региона по участию молодежи в федеральном конкурсе «Лидеры России», а также хорошие результаты участия в олимпиадах, в том числе всероссийских. Вместе с тем, регион готов внедрять и лучшие практики, наработанные в других регионах.«С интересом слушал доклады коллег. Нам еще есть, чему поучиться, что взять на вооружение, – отметил Дмитрий Азаров. – Уже в ходе заседания я дал поручение региональному министерству образования взять в проработку часть озвученных предложений».По мнению Главы региона, необходимо детально изучить опыт «Казанского открытого университета талантов», чтобы применить его при создании региональной экосистемы по выявлению и поддержке талантливых детей. «У нас в регионе создается экосистема выявления талантов и способностей детей. Я считаю, что каждый ребенок талантлив, – подчеркнул Губернатор. – Наша задача – стимулировать педагогов, учителей для того, чтобы они в каждом ребенке имели желание и возможность рассмотреть такого талантливого ученика, развивать его способности».По мнению Дмитрия Азарова, особое внимание необходимо уделить работе по охвату ребят занятиями научно-техническим творчеством. В частности – в кванториумах. Сегодня в Самарской области создано 2 таких центра – в Самаре и Тольятти, этим может гордиться далеко не каждый регион. В то же время, охват детей занятиями в кванториумах, по мнению Губернатора, недостаточен. «Нам необходимо проанализировать опыт передвижных кванториумов, который применяют некоторые регионы. Я думаю, что для сельской местности это было бы крайне важно», – подчеркнул Губернатор.Отдельно Глава региона отметил работу молодежного форума «iВолга», где ежегодно молодые люди представляют перспективные проекты по самым разным направлениям. Участие в форуме, который проходит летом на Мастрюковских озерах, принимают студенты со всех регионов ПФО, России и из других стран. В этом году на площадке форума Дмитрий Азаров намерен еще раз обсудить вопросы поддержки одаренной молодежи. «С удовольствием поделимся богатым опытом Самарской области, предложим конкретные решения по поощрению лучших практик, которые сегодня существуют в различных регионах», – резюмировал Дмитрий Азаров.