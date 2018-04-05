Дмитрий Азаров принял участие в заседание Госсовета РФ в Кремле
5 апреля 2018 20:11
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Открывая заседание, Президент обозначил целый ряд задач, которые стоят перед всеми уровнями власти в сфере создания благоприятных условий ведения бизнеса.
«Фундаментальная значимость конкуренции определена Конституцией России. И это направление одно из магистральных для достижения целей, о которых было сказано в Послании, - подчеркнул Владимир Путин. - Справедливая и честная конкуренция – это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, её динамичного движения вперёд во всех сферах жизни».
В ходе Госсовета особое внимание было уделено вопросам строгого соблюдения антимонопольного законодательства. Президент подчеркнул: важно не допускать монополизации рынка государственными структурами и компаниями с госучастием, что препятствует развитию малого и среднего бизнеса, негативно сказывается на инвестиционной привлекательности регионов. За 4 года было принято 4 пакета антимонопольных законов. Сейчас ФАС готовит пятый законодательный пакет.
«Проще работать со своими МУПами, ГУПами, чем выбирать эффективных исполнителей на конкурентном рынке. Такие действия ведут к росту бюджетных расходов, консервируют отсталые производства, низкое качество продукции. В итоге от этого страдают потребители, граждане России», - заявил Владимир Путин.
Курс на оздоровление региональной экономики, преодоление административных барьеров был обозначен одним из приоритетов в работе Правительства с первых дней работы Дмитрия Азарова на посту Главы региона.
«Мы проанализировали итоги размещения государственных и муниципальных заказов в прошлые годы. Очевидно, что конкуренция была недостаточная. Как правило, небольшой пул компаний выигрывал основную массу заказов. Говорить о конкуренции, по большому счету, не приходилось», - подчеркнул Дмитрий Азаров, комментируя итоги Госсовета.
Сегодня в регионе перестраивается работа министерств и ведомств, идет системная работа по повышению инвестиционной привлекательности, внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, разработанных Агентством стратегических инициатив. Так, за последние месяцы в сфере строительства был принят комплекс мер по снижению административных барьеров. Сократились сроки рассмотрения документов, а участники рынка получили возможность оформления и получения документации через МФЦ. «За последние месяцы сделан серьезный шаг вперед. Это, в том числе, отразилось на наших показателях и на наших местах в федеральных рейтингах», - отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона также подчеркнул, что в регионе принимаются меры для создания конкурентной среды в сферах, которые ранее были фактически закрыты для частных компаний. «Идет работа по привлечению частных инвесторов и компаний в сферы, которые были закрыты для ведения бизнеса, в которых работали муниципальные и государственные предприятия. Сегодня мы начинаем эти сферы открывать. Впереди реорганизация и МУПов и ГУПов. Думаю, что произойдет их частичная ликвидация. В последствии эти компетенции и направления будем передавать частному бизнесу, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Создание действительно конкурентной среды должно сказаться, с одной стороны, на понижении стоимости предоставления услуг и товаров, с другой - на повышении их качества».
Еще одно важное направление, которые было обозначено Президентом в ходе Госсовета - расширение доступа организаций третьего сектора к выполнению госзаказа. На необходимость более активного привлечения НКО к работе с региональными и муниципальными заказами кабинету министров неоднократно указывал Глава региона. Особенно востребованными эти организации будут в сфере соцподдержки и защиты населения.
«Задача, которая поставлена Президентом России, будет решена. Мы проанализируем свои планы и мероприятия, дорожные карты, сделаем это в кратчайшие сроки. Уверен, это создаст основу опережающего развития экономики Самарской области», - резюмировал Глава региона, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: kremlin.ru
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