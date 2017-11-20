Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросам противодействия незаконной миграции
20 ноября 2017 18:46
102
Работа по сохранению межнационального мира и согласия является одним из приоритетных направлений «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной Президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям Глава государства подчеркнул: «Для нашей страны, которая исторически стала общим домом для сотен народов и этносов, межнациональное согласие является безусловным приоритетом, важнейшим условием самого
существования государства».
Особая нагрузка по сохранению межнационального единства и противодействию незаконной деятельности ложится на приграничные регионы.
«Самарская область является одним из крупнейших, динамично развивающихся регионов ПФО, где созданы благоприятные условия для
добрососедского проживания граждан разных национальностей и вероисповедания, – отметил Сергей Зайцев. – Это делает регион привлекательным для иностранных граждан, прибывающих в основной массе для заработков».
По словам заместителя генпрокурора, за девять месяцев текущего года в Самарской области выдано свыше 32 тыс. патентов и разрешений на работу. На миграционный учет поставлено 233,5 тыс. человек. В то же время, региону необходима более выверенная миграционная политика, усиление контроля со стороны уполномоченных органов за пребывающими иностранными гражданами.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров акцентировал внимание правоохранителей на необходимости четкой и слаженной работы по пресечению в регионе незаконной миграции.
«Приоритет для нас – защита законных интересов граждан РФ, проживающих в регионе. И правоохранительные органы должны оперативно отрабатывать каждый случай нарушения закона, в том числе, незаконного пребывания иностранного гражданина на территории области, ведения нелегальной трудовой деятельности», - заявил глава региона.
Не менее важной является работа по адаптации мигрантов и интеграции их в общество. «Мы всегда рады гостям. Но люди, которые приезжают в Самарскую область на заработки, должны уважать наши законы, традиции и обычаи. Не навязывать свои порядки, а адаптироваться к тому укладу, который складывался здесь веками и позволяет нам жить в мире и согласии», – подчеркнул глава региона.
В Самарской области растет доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений. На территории нашего региона сложились традиции добрососедского проживания людей разных национальностей, разных конфессиональных предпочтений. Это следствие системной ежедневной работы, которая будет проводиться и впредь.
«Очень важная составляющая – образовательная, – подчеркнул Дмитрий Азаров, – Зачастую люди боятся того, чего не знают. Формируются фобии, неприятие. Поэтому нам крайне важно вести просветительскую работу на территории Самарской области, рассказывать об обычаях и традициях представителей тех народов, которые живут рядом, в одном городе, одном поселке. Эта работа, безусловно, будет продолжена».
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
20 ноября 2017 18:46
В Самарской области растет доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений. На территории нашего региона сложились традиции... Политика региона
99
18 ноября 2017 14:15
Особое внимание глава региона уделил информированию горожан о ходе конкурса. Политика региона
412
18 ноября 2017 14:14
Наталья Елисеева вместе с дочерью Анной 13 лет являются собственниками комнаты в семикомнатной коммунальной квартире на третьем этаже дома. Территория,... Политика региона
381
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1874
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1307
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1206
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4556
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1627
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8516
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2365
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9499
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2765
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
145
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1358
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1711
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1601
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1336
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2965
Мероприятия