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Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросам противодействия незаконной миграции

20 ноября 2017 18:46
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В Самарской области растет доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений. На территории нашего региона сложились традиции добрососедского проживания людей разных национальностей, разных конфессиональных предпочтений. Это следс
20 ноября, в понедельник, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции и иным рискам, связанным с приграничным положением Самарской области. В работе совещания приняли участие глава региона Дмитрий Азаров, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Миронов, представители силовых ведомств, а также религиозных конфессий.

Работа по сохранению межнационального мира и согласия является одним из приоритетных направлений «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной Президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям Глава государства подчеркнул: «Для нашей страны, которая исторически стала общим домом для сотен народов и этносов, межнациональное согласие является безусловным приоритетом, важнейшим условием самого
существования государства».

Особая нагрузка по сохранению межнационального единства и противодействию незаконной деятельности ложится на приграничные регионы.

«Самарская область является одним из крупнейших, динамично развивающихся регионов ПФО, где созданы благоприятные условия для
добрососедского проживания граждан разных национальностей и вероисповедания, – отметил Сергей Зайцев. – Это делает регион привлекательным для иностранных граждан, прибывающих в основной массе для заработков».

По словам заместителя генпрокурора, за девять месяцев текущего года в Самарской области выдано свыше 32 тыс. патентов и разрешений на работу. На миграционный учет поставлено 233,5 тыс. человек. В то же время, региону необходима более выверенная миграционная политика, усиление контроля со стороны уполномоченных органов за пребывающими иностранными гражданами.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров акцентировал внимание правоохранителей на необходимости четкой и слаженной работы по пресечению в регионе незаконной миграции.

«Приоритет для нас – защита законных интересов граждан РФ, проживающих в регионе. И правоохранительные органы должны оперативно отрабатывать каждый случай нарушения закона, в том числе, незаконного пребывания иностранного гражданина на территории области, ведения нелегальной трудовой деятельности», - заявил глава региона.

Не менее важной является работа по адаптации мигрантов и интеграции их в общество. «Мы всегда рады гостям. Но люди, которые приезжают в Самарскую область на заработки, должны уважать наши законы, традиции и обычаи. Не навязывать свои порядки, а адаптироваться к тому укладу, который складывался здесь веками и позволяет нам жить в мире и согласии», – подчеркнул глава региона.

В Самарской области растет доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений. На территории нашего региона сложились традиции добрососедского проживания людей разных национальностей, разных конфессиональных предпочтений. Это следствие системной ежедневной работы, которая будет проводиться и впредь.

«Очень важная составляющая – образовательная, – подчеркнул Дмитрий Азаров, – Зачастую люди боятся того, чего не знают. Формируются фобии, неприятие. Поэтому нам крайне важно вести просветительскую работу на территории Самарской области, рассказывать об обычаях и традициях представителей тех народов, которые живут рядом, в одном городе, одном поселке. Эта работа, безусловно, будет продолжена». 
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Комментарии



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