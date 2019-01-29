Дмитрий Азаров принял участие в региональной конференции партии «Единая Россия»

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Губернаторпринял участие в региональной конференции партии «Единая Россия».На повестке выборы:- секретаря реготделения партии;- регионального политического совета и его Президиума."Это не просто процедурные моменты, а неотъемлемая часть обеспечения стабильной деятельности областной партийной организации, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Особенно важным это является сейчас, когда Президентом РФ поставлены новые масштабные задачи, которые обозначены в 12 нацпроектах."Глава региона отметил, что СО активно включилась в реализацию нацпроектов. Системный подход к делу уже принес региону в 2019г. дополнительно более 15 млрд рублей из федерального бюджета.Дмитрий Азаров уверен, что успешно реализовать все задуманное можно при активном участии жителей области."Максимально эффективное воплощение нацпроектов в Самарской области - в полном смысле слова наша общая задача. Это наша совместная работа и ответственность перед жителями региона", - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь ко всем участникам конференции.По итогам выборов секретарем реготделения партии "ЕР" избрана Екатерина Кузьмичева - за нее отдан 131 голос.В состав регполитсовета вошли 62 человека.Также, утвержден состав Президиума - в него вошли 16 человек: Дмитрий Азаров, депутаты Губдумы СО и Госдумы, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.