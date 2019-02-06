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Дмитрий Азаров принял участие в конференции реготделения ОНФ

6 февраля 2019 19:54
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Дмитрий Азаров поблагодарил активистов ОНФ за эффективное и системное взаимодействие с региональной властью, своевременные сигналы о возникающих проблемах.
В среду, 6 февраля, в Самаре прошла конференция регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Активисты подвели итоги работы реготделения в 2018 году и определились с планами на 2019-й. В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров поблагодарил активистов ОНФ за эффективное и системное взаимодействие с региональной властью, своевременные сигналы о возникающих проблемах.

«На территории региона есть проекты, которые задают вектор работы ОНФ в целом. Проекты, которыми мы по праву гордимся. А опыт регионального отделения берут на вооружение другие регионы. И такая активная работа ОНФ является большим подспорьем в развитии Самарской области», — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что один из важнейших вопросов сегодня – эффективное исполнение майского указа Президента России Владимира Путина. Самарская область участвует во всех 12 национальных проектах. В начале 2019 года регион уже получил подтверждение на выделение из федерального бюджета 21,5 млрд рублей, в том числе 15,1 млрд рублей – на реализацию нацпроектов. По мнению губернатора, одна из задач ОНФ — контроль за эффективностью освоения этих денег.

«Это очень значительные средства, которые должны дать толчок развитию региона. Крайне важно, чтобы эти средства расходовались с умом, на благо людей. Здесь народный фронт необходим. Президент определил роль ОНФ, как контроль и содействие. Очень надеюсь, что именно так региональное отделение и будет строить свою работу по участию в реализации национальных проектов», — сказал Дмитрий Азаров.

Работу самарских коллег также оценил член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта Народного фронта «За честные закупки» Антон Гетта. Он сказал, что реготделение вносит большой вклад в этот проект, а по отдельным направлениям является первопроходцем. Не случайно из девяти наград от Федеральной антимонопольной службы, выданных региональным отделениям ОНФ, четыре получили самарские активисты. Гетта отметил и слаженную работу правительства области во главе с Дмитрием Азаровым с региональным штабом ОНФ. «С приходом Дмитрия Азарова власть развернулась к нам лицом и теперь мы можем похвастаться конструктивным взаимодействием на результат», — сказал он.

Антон Гетта также выделил заслуги руководящего состава ОНФ — сопредседателей штаба Павла Покровского, Виктора Сойфера, Павла Ожередова.

По информации сопредседателя регионального штаба ОНФ Павла Покровского, за 5 лет самарские общественники провели свыше 10 тыс. рейдов и проверок, более 1,5 тыс. экспертных заседаний, в области было реализовано более 10 патриотических проектов, два из которых вышли на федеральный уровень. В 2018 году в рамках резонансного проекта «За честные закупки» самарскими активистами раскрыт картельный сговор, благодаря чему государству выплачено 85 млн рублей штрафа, сомнительными были признаны закупки на общую сумму в 14,6 млрд рублей. Еще на 3,2 млрд рублей закупки были отменены.

Кроме того, Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству обнаруженных активистами мусорных свалок, из которых 311 было ликвидировано.

Подводя итоги работы конференции, Виктор Сойфер передал губернатору пакет предложений от регионального штаба ОНФ. В их числе: доработка территориальной схемы обращения с отходами, регулярный мониторинг карты «убитых дорог» ОНФ, создание единого регламента выделения парковочных мест инвалидам и т.д.

«Основным инструментом нашего взаимодействия являются общественные предложения. В последние два года у нас появилась возможность передавать их лично Губернатору. Это повысило эффективность решения вопросов, которые мы ставим перед властью», — сказал Сойфер, передает пресс-служба облправительства. 
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