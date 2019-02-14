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Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии о нацпроектах на Российском инвестиционном форуме

14 февраля 2019 15:44
98
В ходе обсуждения присутствующие анализировали, какие первоочередные задачи предстоит решить регионам при реализации нацпроектов и какую роль в этом процессе играет привлечение инвестиций.
В четверг, 14 февраля, в Сочи стартовал Российский инвестиционный форум. Это одна из главных деловых площадок страны, где собираются эксперты в области инвестиций, а регионы презентуют свои возможности и устанавливают деловые контакты. Делегацию Самарской области на форуме возглавляет губернатор Дмитрий Азаров.

Одно из первых мероприятий, в котором принял участие глава региона, - дискуссия «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути».

Модерировал дискуссию председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров. В числе выступавших были первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов Антон Силунов, заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Виталий Мутко, министр экономического развития РФ Максим Орешкин и другие.

Сегодня работа над национальными проектами переходит в практическую плоскость. Сформированы паспорта проектов, определены ключевые показатели и лица, ответственные за их достижение на федеральном уровне.

В процессе обсуждения министры, эксперты и губернаторы анализировали, какие первоочередные задачи предстоит решить регионам при реализации национальных проектов и какую роль в этом процессе играет привлечение инвестиций.

Обсуждались вопросы организации работы над национальными проектами в регионах, целевые показатели и методики их достижения: достаточно ли у субъектов РФ полномочий для достижения поставленных целей, каково финансовое состояние регионов, реализующих нацпроекты, позволят ли доходы субъектов Российской Федерации добиться поставленных целей и каким образом будет организован контроль за достижением показателей, передает vkonline.ru
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Комментарии



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Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии о нацпроектах на Российском инвестиционном форуме
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