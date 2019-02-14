Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии о нацпроектах на Российском инвестиционном форуме
14 февраля 2019 15:44
98
Одно из первых мероприятий, в котором принял участие глава региона, - дискуссия «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути».
Модерировал дискуссию председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров. В числе выступавших были первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов Антон Силунов, заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Виталий Мутко, министр экономического развития РФ Максим Орешкин и другие.
Сегодня работа над национальными проектами переходит в практическую плоскость. Сформированы паспорта проектов, определены ключевые показатели и лица, ответственные за их достижение на федеральном уровне.
В процессе обсуждения министры, эксперты и губернаторы анализировали, какие первоочередные задачи предстоит решить регионам при реализации национальных проектов и какую роль в этом процессе играет привлечение инвестиций.
Обсуждались вопросы организации работы над национальными проектами в регионах, целевые показатели и методики их достижения: достаточно ли у субъектов РФ полномочий для достижения поставленных целей, каково финансовое состояние регионов, реализующих нацпроекты, позволят ли доходы субъектов Российской Федерации добиться поставленных целей и каким образом будет организован контроль за достижением показателей, передает vkonline.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
14 февраля 2019 18:33
Соглашение предусматривает реализацию проекта модернизации завода "Жигулевские стройматериалы", и запуск производства белого цемента в 2019 году. Политика региона
31
14 февраля 2019 15:44
В ходе обсуждения присутствующие анализировали, какие первоочередные задачи предстоит решить регионам при реализации нацпроектов и какую роль в этом процессе... Политика региона
96
14 февраля 2019 15:40
Стороны обсудили вопросы развития АПК в регионе. Политика региона
85
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1176
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
865
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
861
Видео
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
583
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
382
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
346
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
461
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
711
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
916
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2115
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1842
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2122
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2499
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2691
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3983
Мероприятия