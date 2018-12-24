Дмитрий Азаров принимает участие в заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

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Совещание проводит премьер-министр, обсуждаются итоги работы по нацпроектам за 2018 год и планы на 2019-й.Дмитрий Медведев подчеркнул важность своевременного утверждения региональных паспортов нацпроектов.В СО паспорта проектов были утверждены и направлены в проектный офис Правительства РФ в установленные сроки.После одобрения на федеральном уровне они войдут состав региональных программ, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.