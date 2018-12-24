Дмитрий Азаров принимает участие в заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
24 декабря 2018 15:50
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Совещание проводит премьер-министр Дмитрий Медведев, обсуждаются итоги работы по нацпроектам за 2018 год и планы на 2019-й.
Дмитрий Медведев подчеркнул важность своевременного утверждения региональных паспортов нацпроектов.
В СО паспорта проектов были утверждены и направлены в проектный офис Правительства РФ в установленные сроки.
После одобрения на федеральном уровне они войдут состав региональных программ, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Совещание проводит премьер-министр Дмитрий Медведев , обсуждаются итоги работы по нацпроектам за 2018 год и планы на 2019-й. Политика региона
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