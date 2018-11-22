Дмитрий Азаров принимает участие в семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания президиума Государственного совета РФ
22 ноября 2018 17:06
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Обсуждается реализация национальных проектов и достижение их ключевых показателей.
СО продолжает подготовку к реализации нацпроектов, сформированных на основе майского Указа Президента РФ.
Проработаны дорожные карты,сформированы проектные команды,за каждым руководителем подразделения закреплена персональная ответственность за достижение целевых показателей
Эта деятельность получила высокую оценку Полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова. По его словам, СО продемонстрировала высокий уровень готовности к реализации задач, поставленных Президентом.
Так, в рамках нацпроекта "Демография" поставлена задача 100-процентного обеспечения местами в детских садах для детей до 3 лет и от 3 до 7 лет.
Уже к концу 2018г. будет открыто 11 ДОУ, что позволит создать:
- 485 мест для детей до 3 лет;
- 2045 мест для детей от 3-х до 7 лет.
В 2019году в планах построить 13 детских садов на 4740 мест.
В целом реализация нацпроекта "Демография" в СО позволит ликвидировать к началу 2022 года очерёдность в детские сады, в том числе, в ясельные группы для малышей до 3 лет.
Нацпроект "Образование" позволит создать в СО:
- центры гуманитарного и цифрового профилей в сельских школах;
- ресурсный центр поддержки добровольчества;
- центр опережающей профподготовки;
- центр одаренных детей по модели "Сириус";
- на базе СамГТУ центр дополнительного образования.
Кроме того, планируется оснастить 54 мастерские современным оборудованием, а также обновить материально-техническую базу коррекционных школ. Всего Самарская область подала в нацпроект 11 заявок.
Серьезную поддержку регион рассчитывает получить по всем направлениям, обозначенным в национальных проектах.
Всего их 12, и они затрагивают все важнейшие сферы социально-экономического развития страны, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
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22 ноября 2018 17:06
Обсуждается реализация национальных проектов и достижение их ключевых показателей. Политика региона
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22 ноября 2018 10:22Никто не хочет руководить Красноглинским районом Самары
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