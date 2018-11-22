Дмитрий Азаров принимает участие в семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания президиума Государственного совета РФ

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Обсуждается реализация национальных проектов и достижение их ключевых показателей.СО продолжает подготовку к реализации нацпроектов, сформированных на основе майского Указа Президента РФ.Проработаны дорожные карты,сформированы проектные команды,за каждым руководителем подразделения закреплена персональная ответственность за достижение целевых показателейЭта деятельность получила высокую оценку Полномочного представителя Президента в ПФО. По его словам, СО продемонстрировала высокий уровень готовности к реализации задач, поставленных Президентом.Так, в рамках нацпроекта "Демография" поставлена задача 100-процентного обеспечения местами в детских садах для детей до 3 лет и от 3 до 7 лет.Уже к концу 2018г. будет открыто 11 ДОУ, что позволит создать:- 485 мест для детей до 3 лет;- 2045 мест для детей от 3-х до 7 лет.В 2019году в планах построить 13 детских садов на 4740 мест.В целом реализация нацпроекта "Демография" в СО позволит ликвидировать к началу 2022 года очерёдность в детские сады, в том числе, в ясельные группы для малышей до 3 лет.Нацпроект "Образование" позволит создать в СО:- центры гуманитарного и цифрового профилей в сельских школах;- ресурсный центр поддержки добровольчества;- центр опережающей профподготовки;- центр одаренных детей по модели "Сириус";- на базе СамГТУ центр дополнительного образования.Кроме того, планируется оснастить 54 мастерские современным оборудованием, а также обновить материально-техническую базу коррекционных школ. Всего Самарская область подала в нацпроект 11 заявок.Серьезную поддержку регион рассчитывает получить по всем направлениям, обозначенным в национальных проектах.Всего их 12, и они затрагивают все важнейшие сферы социально-экономического развития страны, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.