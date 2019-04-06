Дмитрий Азаров принимает участие в работе всероссийского форума «Национальные проекты – этап «реализация» в Подмосковье
6 апреля 2019 14:42
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Форум собрал членов Правительства РФ, губернаторов, руководителей проектных офисов нацпроектов. Обсуждаются наиболее актуальные вопросы, возникающие у регионов на этапе реализации национальных проектов, и пути их решения, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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