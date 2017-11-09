Дмитрий Азаров принимает участие в работе XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

79

С 8 по 9 ноября 2017 года в Челябинске проходит XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Тема мероприятия –развитие человеческого капитала. В работе форума принимает участие Президент России. Глава Российского государства посетил Челябинский компрессорный завод. Также Владимир Путин встретился с Президентом Казахстана. Планируется подписание Совместного заявления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Кроме того, в присутствии Президентов будет подписан пакет межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов.В работе форума принимает участие врио губернатора Самарской области. Напомним, регион активно развивает сотрудничество с Республикой Казахстан, которая традиционно является одним из основных торговых партнеров. Так, объемвнешнеторгового оборота с республикой за I полугодие 2017 года составил 204,7 млн. долларов США (на 51,6% выше, чем за аналогичный период 2016 года).Самарская область и Республика Казахстан активно сотрудничают во многих сферах, в частности, в сельском хозяйстве и промышленности. Большая часть продукции агропромышленного сектора соседнего государства поступает именно на самарский рынок. Предприятия региона активно сотрудничают с казахстанскими партнерами в области машиностроения, электроэнергетики, идет расширение рынка сбыта автомобилей производства ОАО «АвтоВАЗ».***Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в каждой из стран. В рамках форума были проведены различные тематические сессии, заседание Российско-Казахстанского Делового совета, форум ректоров вузов России и Казахстана, подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, организованы встречи с экспертным сообществом.В числе участников форума – руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители крупного бизнеса двух стран, сообщает пресс-служба облправительства.