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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров принимает участие в работе XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

9 ноября 2017 18:55
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Самарская область и Республика Казахстан активно сотрудничают во многих сферах, в частности, в сельском хозяйстве и промышленности. Большая часть продукции агропромышленного сектора соседнего государства поступает именно на самарский рынок.
 С 8 по 9 ноября 2017 года в Челябинске проходит XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Тема мероприятия –
развитие человеческого капитала. В работе форума принимает участие Президент России Владимир Путин. Глава Российского государства посетил Челябинский компрессорный завод. Также Владимир Путин встретился с Президентом Казахстана Нурсултаном
Назарбаевым. Планируется подписание Совместного заявления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Кроме того, в присутствии Президентов будет подписан пакет межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов.

В работе форума принимает участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Напомним, регион активно развивает сотрудничество с Республикой Казахстан, которая традиционно является одним из основных торговых партнеров. Так, объем
внешнеторгового оборота с республикой за I полугодие 2017 года составил 204,7 млн. долларов США (на 51,6% выше, чем за аналогичный период 2016 года).

Самарская область и Республика Казахстан активно сотрудничают во многих сферах, в частности, в сельском хозяйстве и промышленности. Большая часть продукции агропромышленного сектора соседнего государства поступает именно на самарский рынок. Предприятия региона активно сотрудничают с казахстанскими партнерами в области машиностроения, электроэнергетики, идет расширение рынка сбыта автомобилей производства ОАО «АвтоВАЗ».
 
***

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в каждой из стран. В рамках форума были проведены различные тематические сессии, заседание Российско-Казахстанского Делового совета, форум ректоров вузов России и Казахстана, подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, организованы встречи с экспертным сообществом.

В числе участников форума – руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители крупного бизнеса двух стран, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
9 ноября 2017  18:55
Самарская область и Республика Казахстан активно сотрудничают во многих сферах, в частности, в сельском хозяйстве и промышленности. Большая часть продукции агропромышленного сектора соседнего государства поступает именно на самарский рынок.
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