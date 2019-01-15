Дмитрий Азаров принимает участие в форуме «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды»

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Губернатор Самарской областипринимает участие в X форуме «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды». На площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в Москве встретились ведущие мировые и отечественные эксперты, экономисты, политики, руководители крупных корпораций, промышленных предприятий.В рамках форума глава региона провел ряд встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств по вопросам социально-экономического развития губернии и участия региона в реализации национальных проектов. Центральное событие форума – пленарная дискуссия с участием Председателя Правительства РоссииПриветствуя участников, глава кабмина обозначил глобальные вызовы, стоящие перед экономикой сегодня: «Это скорость и масштабы цифровой трансформации, которая несет в себе как и огромные возможности, так и связанные с этим риски, в том числе необходимость постоянной модернизации инфраструктуры». Среди других вызовов премьер-министр назвал обострение конкуренции и рост протекционизма, изменение традиционных рынков, в том числе энергетического, а также появление новых. Председатель Правительства РФ также добавил, что важное значение в современном мире имеют и вопросы сохранения экологии.Совершить рывок в развитии многих сфер жизни в ближайшие годы призваны 12 национальных плектров. «Если характеризовать наши планы коротко — это, во-первых, амбициозные, но конкретные целевые показатели. Во-вторых, адекватное ресурсное и кадровое обеспечение. В-третьих, это проектный подход, который позволяет не только контролировать, как идут дела, но и вовремя увидеть, где нужны коррективы», – подчеркнул руководитель кабмина страны.При разработке и защите паспортов региональных составляющих 12 нацпроектов на федеральном уровне были учтены рекомендации регионов. Дмитрий Азаров поблагодарил Правительство России за совместную плодотворную работу с региональной властью, которая была проведена на этапе разработки региональных паспортов нацпроектов. В итоге такого тесного взаимодействия Самарская область уже в этом году получила на реализацию нацпроектов 21,6 млрд рублей из федерального бюджета.В первый день работы форума серьёзное внимание было уделено национальному проекту «Здравоохранение». Дискуссию в этом направлении возглавила руководитель Минздрава страны Вероника Скворцова. Участие в заседании принял Глава региона Дмитрий Азаров.Напомним, в ближайшие годы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе планируется открыть 2 сосудистых центра в Тольятти и Сызрани, а также переоснастить стационарное отделение Самарского областного и Тольяттинского онкодиспансеров, запустить 12 центров амбулаторной онкологической помощи. Для жителей удаленных от райцентров сёл намечено строительство, реконструкция ФАПов, закупка оборудования. Это позволит существенно повысить доступность медицинской помощи для жителей малонаселенных пунктов.Все эти меры помогут повысить ожидаемую продолжительность жизни граждан, доступность и качество медицинской помощи. Достичь высоких показателей, уверен Глава региона, можно только при поддержке людей и их активному участию. «Национальные проекты не могут быть реализованы, если в них не будут участвовать люди. Только командная работа позволит достигать результата», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Форум продлится в течение трех дней. В его рамках будут проведены встречи, дискуссионные площадки и круглые столы по обсуждению национальных проектов, передает пресс-служба облправительства.