Дмитрий Азаров принимает участие в форуме «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды»
15 января 2019 22:55
247
В рамках форума глава региона провел ряд встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств по вопросам социально-экономического развития губернии и участия региона в реализации национальных проектов. Центральное событие форума – пленарная дискуссия с участием Председателя Правительства России Дмитрия Медведева.
Приветствуя участников, глава кабмина обозначил глобальные вызовы, стоящие перед экономикой сегодня: «Это скорость и масштабы цифровой трансформации, которая несет в себе как и огромные возможности, так и связанные с этим риски, в том числе необходимость постоянной модернизации инфраструктуры». Среди других вызовов премьер-министр назвал обострение конкуренции и рост протекционизма, изменение традиционных рынков, в том числе энергетического, а также появление новых. Председатель Правительства РФ также добавил, что важное значение в современном мире имеют и вопросы сохранения экологии.
Совершить рывок в развитии многих сфер жизни в ближайшие годы призваны 12 национальных плектров. «Если характеризовать наши планы коротко — это, во-первых, амбициозные, но конкретные целевые показатели. Во-вторых, адекватное ресурсное и кадровое обеспечение. В-третьих, это проектный подход, который позволяет не только контролировать, как идут дела, но и вовремя увидеть, где нужны коррективы», – подчеркнул руководитель кабмина страны.
При разработке и защите паспортов региональных составляющих 12 нацпроектов на федеральном уровне были учтены рекомендации регионов. Дмитрий Азаров поблагодарил Правительство России за совместную плодотворную работу с региональной властью, которая была проведена на этапе разработки региональных паспортов нацпроектов. В итоге такого тесного взаимодействия Самарская область уже в этом году получила на реализацию нацпроектов 21,6 млрд рублей из федерального бюджета.
В первый день работы форума серьёзное внимание было уделено национальному проекту «Здравоохранение». Дискуссию в этом направлении возглавила руководитель Минздрава страны Вероника Скворцова. Участие в заседании принял Глава региона Дмитрий Азаров.
Напомним, в ближайшие годы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе планируется открыть 2 сосудистых центра в Тольятти и Сызрани, а также переоснастить стационарное отделение Самарского областного и Тольяттинского онкодиспансеров, запустить 12 центров амбулаторной онкологической помощи. Для жителей удаленных от райцентров сёл намечено строительство, реконструкция ФАПов, закупка оборудования. Это позволит существенно повысить доступность медицинской помощи для жителей малонаселенных пунктов.
Все эти меры помогут повысить ожидаемую продолжительность жизни граждан, доступность и качество медицинской помощи. Достичь высоких показателей, уверен Глава региона, можно только при поддержке людей и их активному участию. «Национальные проекты не могут быть реализованы, если в них не будут участвовать люди. Только командная работа позволит достигать результата», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Форум продлится в течение трех дней. В его рамках будут проведены встречи, дискуссионные площадки и круглые столы по обсуждению национальных проектов, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
15 января 2019 22:55
Итоги первого дня работы Дмитрия Азарова в Москве в рамках форума. Политика региона
237
15 января 2019 17:57
Ранее в ведомстве выбрали регионы, где для поиска универсальных механизмов борьбы с бедностью будут запущены спецпроекты Политика региона
161
15 января 2019 15:27
По мнению одного из депутатов, именно таможенные сборы мешают созданию в России полноценного рынка экологичного транспорта. Политика региона
158
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1032
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
745
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
725
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
500
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
679
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
884
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
799
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1082
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
710
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1489
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1301
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1648
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2021
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2213
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3436
Мероприятия