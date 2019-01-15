Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 16 января, 00:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/01:
USD 67.08
-0.11
EUR 76.95
-0.12
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров принимает участие в форуме «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды»

15 января 2019 22:55
247
Итоги первого дня работы Дмитрия Азарова в Москве в рамках форума.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принимает участие в X форуме «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды». На площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в Москве встретились ведущие мировые и отечественные эксперты, экономисты, политики, руководители крупных корпораций, промышленных предприятий.

В рамках форума глава региона провел ряд встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств по вопросам социально-экономического развития губернии и участия региона в реализации национальных проектов. Центральное событие форума – пленарная дискуссия с участием Председателя Правительства России Дмитрия Медведева.

Приветствуя участников, глава кабмина обозначил глобальные вызовы, стоящие перед экономикой сегодня: «Это скорость и масштабы цифровой трансформации, которая несет в себе как и огромные возможности, так и связанные с этим риски, в том числе необходимость постоянной модернизации инфраструктуры». Среди других вызовов премьер-министр назвал обострение конкуренции и рост протекционизма, изменение традиционных рынков, в том числе энергетического, а также появление новых. Председатель Правительства РФ также добавил, что важное значение в современном мире имеют и вопросы сохранения экологии.

Совершить рывок в развитии многих сфер жизни в ближайшие годы призваны 12 национальных плектров. «Если характеризовать наши планы коротко — это, во-первых, амбициозные, но конкретные целевые показатели. Во-вторых, адекватное ресурсное и кадровое обеспечение. В-третьих, это проектный подход, который позволяет не только контролировать, как идут дела, но и вовремя увидеть, где нужны коррективы», – подчеркнул руководитель кабмина страны.

При разработке и защите паспортов региональных составляющих 12 нацпроектов на федеральном уровне были учтены рекомендации регионов. Дмитрий Азаров поблагодарил Правительство России за совместную плодотворную работу с региональной властью, которая была проведена на этапе разработки региональных паспортов нацпроектов. В итоге такого тесного взаимодействия Самарская область уже в этом году получила на реализацию нацпроектов 21,6 млрд рублей из федерального бюджета.

В первый день работы форума серьёзное внимание было уделено национальному проекту «Здравоохранение». Дискуссию в этом направлении возглавила руководитель Минздрава страны Вероника Скворцова. Участие в заседании принял Глава региона Дмитрий Азаров.

Напомним, в ближайшие годы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе планируется открыть 2 сосудистых центра в Тольятти и Сызрани, а также переоснастить стационарное отделение Самарского областного и Тольяттинского онкодиспансеров, запустить 12 центров амбулаторной онкологической помощи. Для жителей удаленных от райцентров сёл намечено строительство, реконструкция ФАПов, закупка оборудования. Это позволит существенно повысить доступность медицинской помощи для жителей малонаселенных пунктов.

Все эти меры помогут повысить ожидаемую продолжительность жизни граждан, доступность и качество медицинской помощи. Достичь высоких показателей, уверен Глава региона, можно только при поддержке людей и их активному участию. «Национальные проекты не могут быть реализованы, если в них не будут участвовать люди. Только командная работа позволит достигать результата», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Форум продлится в течение трех дней. В его рамках будут проведены встречи, дискуссионные площадки и круглые столы по обсуждению национальных проектов, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
15 января 2019  22:55
Итоги первого дня работы Дмитрия Азарова в Москве в рамках форума.
Дмитрий Азаров принимает участие в форуме «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды»
Итоги первого дня работы Дмитрия Азарова в Москве в рамках форума.  Политика региона
237
15 января 2019  17:57
Ранее в ведомстве выбрали регионы, где для поиска универсальных механизмов борьбы с бедностью будут запущены спецпроекты
Голикова предложила изменить стандарт оценки бедности в России
 Ранее в ведомстве выбрали регионы, где для поиска универсальных механизмов борьбы с бедностью будут запущены спецпроекты  Политика региона
161
15 января 2019  15:27
По мнению одного из депутатов, именно таможенные сборы мешают созданию в России полноценного рынка экологичного транспорта.
В Госдуме предложили отменить пошлины на ввоз электрокаров
По мнению одного из депутатов, именно таможенные сборы мешают созданию в России полноценного рынка экологичного транспорта.  Политика региона
158
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1032
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
745
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
725
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
500
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
679
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
884
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
799
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1082
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
710
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1489
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1301
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1648
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2021
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2213
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3436
Весь список

Мероприятия
В музее им. Алабина самарцев научат танцевать русские народные танцы
Туристский информационный центр Самарской области: Афиша мероприятий в Самаре на неделю
Самарская областная универсальная научная библиотека отметит 100-летие со дня рождения Даниила Гранина
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные