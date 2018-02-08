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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров приехал в Сочи поддержать земляков в финале Всероссийского конкурса "Лидеры России"

8 февраля 2018 00:36
297
В Сочи стартовал Финал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".

"До последнего и самого ответственного этапа дошли 6 участников от Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров, как и обещал, приехал поддержать земляков", - сообщается в Твиттере  Департамента информационной политики СО.
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Комментарии



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