Дмитрий Азаров приехал в Сочи поддержать земляков в финале Всероссийского конкурса "Лидеры России"
8 февраля 2018 00:36
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"До последнего и самого ответственного этапа дошли 6 участников от Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров, как и обещал, приехал поддержать земляков", - сообщается в Твиттере Департамента информационной политики СО.
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