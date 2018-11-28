Дмитрий Азаров предложил Александру Баландину участвовать в конкурсе на должность главы Нефтегорского района

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«У вас колоссальный опыт работы и на муниципальной службе, и в Правительстве Самарской области. Нефтегорский район, который является инвестиционно привлекательным и может создавать очень серьезную базу для развития региона в целом, сегодня имеет очевидные сложности — в первую очередь организационно-управленческого характера. Уверен, что ваш опыт был бы полезен Нефтегорскому району», — отметил Дмитрий Азаров.Губернатор подчеркнул: Нефтегорский район – муниципалитет с диверсифицированной экономикой, в котором развито сельское хозяйство, добыча природных ресурсов, промышленное производство. Однако в предыдущие годы из-за череды управленческих просчетов лидирующие позиции по ряду показателей были утрачены.Важнейшие задачи, обозначенные губернатором перед кандидатом на место главы района, — создание условий для опережающего развития муниципалитета, повышения уровня благосостояния жителей, притока инвестиций, а также создание новых рабочих мест.«Вы родом из Нефтегорского района. Знаю, что никогда связь с ним не теряли. На мой взгляд, сейчас нужно помочь району вернуть то достойное место, которое он занимал в предыдущие годы, — отметил Дмитрий Азаров. — Думаю, что ваш опыт был бы полезен».Александр Баландин поблагодарил губернатора за оказанное доверие. «С поддержкой и помощью Правительства области, и, конечно, губернатора, я думаю, многое можно сделать. В районе непростая демографическая ситуация, отрицательные миграционные процессы, требует комплексной модернизации жилищно-коммунальное хозяйство, необходимо повысить инвестиционную привлекательность, есть и другие вопросы».Глава региона отметил глубокую погруженность Александра Баландина в вопросы развития района, а также понимание актуальных для этой территории проблем.«Хочу вам искреннее пожелать успехов! Можете рассчитывать на мою помощь и внимание к району. Уверен, что совместными усилиями мы вернем лидирующие позиции Нефтегорскому району Самарской области», — подчеркнул губернатор.Напомним, конкурс на замещение должности главы Нефтегорского района состоится в начале декабря.***Александр Баландин родился 27 февраля 1965 года в селе Дмитриевка Нефтегорского района. В 1988 году окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель». С 1988 года работал в совхозе «Трудовой» Нефтегорского района инженером, затем заместителем директора по строительству этого совхоза. С 1993-го по 1995 год был членом фермерского хозяйства «Приток». В марте 1995 года назначается на должность директора совхоза «Трудовой».С июля 2000 года служил начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Нефтегорского района. С апреля 2005 года — первый заместитель главы администрации Нефтегорского района и Нефтегорска. В октябре 2009 года становится главой Большечерниговскогорайона, а с 10 октября 2010 года — главой администрации Волжского района.12 декабря 2016 года назначен на должность заместителя председателя Правительства — министра строительства Самарской области.