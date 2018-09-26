Дмитрий Азаров поздравил Губернатора Нижегородской области с вступлением в должность

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В среду, 26 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров находится с рабочим визитом в Нижегородской области. Глава региона провел ряд рабочих встреч и принял участие в церемонии вступления 26 сентября 2018в должность Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.



В единый день голосования, 9 сентября, в Нижегородской области прошли выборы главы региона. 67,75% избирателей, пришедших на участки, отдали голоса за врио Губернатора Глеба Никитина.



«За непродолжительный срок в один год вам удалось достичь многого на нижегородской земле. Вы вместе с людьми определили стратегические цели развития региона и уже многое воплотили в жизнь, – заметил Дмитрий Азаров. – Переплетение судеб – вашей и нижегородской земли – уже сегодня дает заметные результаты по опережающему развитию региона. Я хочу вас поздравить с тем высочайшим признанием и доверием людей, которые вы обрели здесь за столь короткий срок. Я не понаслышке знаю, с каким уважением относятся к вам жители Нижегородской области. Судьба подарила мне возможность со многими познакомиться на нижегородской земле, обрести здесь товарищей и друзей».



Дмитрий Азаров выразил уверенность, что Глеб Никитин, в своей работе сможет приумножить славные традиции Нижегородской земли. «Объединив людей для достижения целей, определенных в стратегии развития, вы добьетесь многого. Я искренне желаю успехов вам и Нижегородской области», – сказал глава региона.



Дмитрий Азаров заметил, что Самарская и Нижегородская область успешно сотрудничают практически по многим направлениям, у регионов много пересекающихся компетенций.



«Большой пласт сотрудничества лежит не только в сфере экономических связей, торговли, производственной кооперации, но и внедрения схожих подходов в сфере государственного и муниципального управления», – сказал Губернатор, передает пресс-служба облправительства.