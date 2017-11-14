Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом третий по величине город области - Сызрань
14 ноября 2017 21:12
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Позже врио губернатора Самарской области проинспектировал ремонт дороги, которая позволит закольцевать самые густонаселенные микрорайоны Сызрани - 1-й и 3-й. Дорога откроется для движения в этом году. В планах 2018 - благоустройство и строительство велодорожек.
Дмитрий Азаров осмотрел строящийся ФОК в городе. Здесь будет 2 бассейна, универсальный спортзал, тренажёрный и боксерский залы. Современный многофункциональный спортобъект откроется уже скоро - весной 2018 года.
В Сызрани с февраля 2017-го работает офтальмологическое отделение больницы им. Ерошевского. Раньше горожанам приходилось ездить за 200 км в Самару. Теперь технологичная помощь оказывается по месту жительства.
В ходе рабочей поездки в Сызрань врио губернатора Самарской области дал поручение областному минспорта в максимально короткий срок оказать финансовую поддержку за счет средств областного бюджета ФК "Сызрань-2003". Помощь поступит до конца ноября.
И в завершении визита в Сызрань глава региона посетил легендарный Тяжмаш , флагман регионального машиностроения. Коллектив решает сложнейшие задачи - для оборонзаказа, энергетики, золотодобычи. Завод поставлял оборудование на космодром Восточный. Дмитрий Азаров осмотрел цеха и пообщался с рабочими.
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