Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом третий по величине город области - Сызрань

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В ходе визита глава регионавместе с Героем России, легендарным борцом, депутатом ГДи нашим прославленным олимпийцемпоприветствовали финалистов открытого кубка Самарской области по греко-римской борьбе, который проходит в Сызрани.Позже врио губернатора Самарской области проинспектировал ремонт дороги, которая позволит закольцевать самые густонаселенные микрорайоны Сызрани - 1-й и 3-й. Дорога откроется для движения в этом году. В планах 2018 - благоустройство и строительство велодорожек.Дмитрий Азаров осмотрел строящийся ФОК в городе. Здесь будет 2 бассейна, универсальный спортзал, тренажёрный и боксерский залы. Современный многофункциональный спортобъект откроется уже скоро - весной 2018 года.В Сызрани с февраля 2017-го работает офтальмологическое отделение больницы им. Ерошевского. Раньше горожанам приходилось ездить за 200 км в Самару. Теперь технологичная помощь оказывается по месту жительства.В ходе рабочей поездки в Сызрань врио губернатора Самарской области дал поручение областному минспорта в максимально короткий срок оказать финансовую поддержку за счет средств областного бюджета ФК "Сызрань-2003". Помощь поступит до конца ноября.И в завершении визита в Сызрань глава региона посетил легендарный Тяжмаш , флагман регионального машиностроения. Коллектив решает сложнейшие задачи - для оборонзаказа, энергетики, золотодобычи. Завод поставлял оборудование на космодром Восточный. Дмитрий Азаров осмотрел цеха и пообщался с рабочими.