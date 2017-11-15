Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом г.о. Сызрань

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Во вторник, 14 ноября, в Сызрани состоялся финал открытого Кубка Самарской области по греко-римской борьбе. В торжественном открытии соревнований приняли участие врио Губернатора Самарской областии Герой России, депутат ГД РФ, трехкратный олимпийский чемпион, сообщает пресс-служба облправительства.Дмитрий Азаров в приветственном слове особо поблагодарил Александра Карелина за то, что он нашел время приехать на турнир: «Ваше участие и участие Тагира Хайбулаева сразу поднимает соревнования на олимпийский уровень! Конечно, очень важно для юных спортсменов, чтобы олимпийские чемпионы участвовали в таких турнирах, чтобы они давали спортсменам буквально путевку в жизнь».Глава региона также поблагодарил всех организаторов мероприятия, энтузиастов, спортсменов. Он отметил, что Сызрань имеет славную спортивную историю, своих чемпионов мира и что благодаря появлению новых спортивных объектов все больше юных граждан, проживающих в Сызрани, занимаются спортом.«Конечно, борьба особый вид спорта, – заявил глава региона. – Наверное, дух соперничества, единоборства присутствует в нем в первую очередь. Но я уверен, что здесь важен и командный дух, дух взаимопомощи и честной борьбы. И уверен, что это поможет вам в будущем, чем бы вы не занимались, добиваться успехов. А ваши успехи – это и успехи родного города, региона, успехи Российской Федерации».Александр Карелин высказал слова благодарности руководству области, города, областной федерации борьбы за организацию турнира. По его мнению, такая поддержка закладывает хорошие основы для развития греко-римской борьбы в губернии. Он пожелал участникам достойно продолжать традиции русской борьбы, которые начались с Ивана Поддубного: «Помните о том, что вы представители нации победителей, и тогда у нас будет светлое будущее!»Затем врио Губернатора проверил ход строительных работ участка магистрали по пр. Гагарина от ФОКа «Надежда» до пр. Королева. Эта дорога позволит разгрузить транспортные артерии самого густонаселенного района г.Сызрань.Новая дорога протяженностью 600 м должна быть введена в эксплуатацию в сентябре–октябре 2018 года. Как пояснил Николай Лядин, планируется, что движение для автомобилей будет открыто уже в этом году. В 2018-м строители благоустроят территорию, оборудуют вдоль дорожного полотна тротуары и велодорожки. Дмитрий Азаров предложил продлить велодорожки вглубь лесопарковой зоны, прилегающей к дороге.Также глава региона посетил Сызранскую центральную городскую больницу. В сопровождении главы города Николая Лядина и министра здравоохранения региона Геннадия Гридасова он ознакомился с работой консультативно-диагностического центра клиники, осмотрел хирургическое и травматологическое отделения, отделение физиотерапевтических процедур.Затем в ходе осмотра строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса в центральном районе города Дмитрий Азаров дал поручение областному министерству спорта в максимально короткий срок оказать финансовую поддержку за счет средств областного бюджета ФК «Сызрань-2003»: «Решение губернской думы принято, до конца ноября деньги клубу должны поступить. Люди волнуются, переживают за команду, максимально быстро все надо сделать».Напомним, строительство ФОКа началось еще в 2013 году, но в силу непростой экономической ситуации затянулось. Дмитрий Азаров поручил городским властям завершить весь основной комплекс работ уже в этом году. Объект будет введен в эксплуатацию весной будущего года.Рабочий визит врио Губернатора в Сызрань закончился посещением завода «Тяжмаш». Генеральный директор АО «Тяжмаш» Андрей Трифонов обошел вместе с главой региона основные производственные цеха предприятия и рассказал об основных тактико-технических характеристиках производимой ими продукции, как военного, так и гражданского назначения. В частности, предприятие собирает мостовой кран грузоподъемностью 320 т для заказчика из Индии. Подобный же кран грузоподъемностью 380 т был изготовлен АО «Тяжмаш» для Ленинградской АЭС.Благодаря новейшим станкам и оборудованию, закупленным компанией в последние годы, сроки производства сложнейших деталей сократились в среднем в 4-8 раз.Дмитрий Азаров особо подчеркнул важность посещения АО «Тяжмаш» – крупнейшего предприятия Сызрани: необходимо было ознакомиться с нынешней ситуацией на заводе, оценить его потенциальные возможности, тем более, что целый ряд стратегических соглашений, заключенных Правительством Самарской области, касается «Тяжмаша».Дмитрий Азаров отметил, что региону необходимо разрабатывать перспективные программы по мерам поддержки предприятий, программы профессиональной подготовки, технического перевооружения.«А здесь мы как раз и увидели инновационный подход, современные технологии, которые позволяют предприятию сегодня быть эффективным, конкурентоспособным, заботиться о достойной зарплате трудового коллектива. Это предприятие сегодня является одним из флагманов экономики Самарской области», – подчеркнул Дмитрий Азаров.