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Дмитрий Азаров отметил - деверсифицированная экономика района, современные технологии производства, особенно в сельском хозяйстве, богатое историческое и культурное наследие раскрывают перед муниципалитетом огромные перспективы. Для того, чтобы грамотно в
Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Безенчукский район
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Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Безенчукский район

16 января 2018 22:20
173
Дмитрий Азаров отметил - деверсифицированная экономика района, современные технологии производства, особенно в сельском хозяйстве, богатое историческое и культурное наследие раскрывают перед муниципалитетом огромные перспективы. Для того, чтобы грамотно в
Во вторник, 16 января, врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Безенчукский район.

Глава региона осмотрел производство на крупнейшем в ПФО рыбоводном заводе по выращиванию молоди стерляди и щуки, расположенном на берегу Волги в селе Екатериновка.

«Нами было выполнено два государственных задания - в акваторию Волги выпущено 600 тыс. молоди стерляди и 3 млн. штук личинки щуки. Кроме того, было заложено маточное стадо в 3 тыс. голов. И каждый год оно будет пополняться на одну тысячу», - рассказал директор предприятия Алексей Апарин.

В планах на 2018 год - поставка на завод диких производителей щуки, а также заключение госконтракта на закупку икры стерляди. Последняя пока приобретается в Астрахани. Однако через несколько лет стерлядки подрастут и смогут сами давать потомство.
«Через пять-шесть лет планируется вывести на максимальную мощность - 2 млн мальков стерляди и 3,6 млн штук личинки щуки в год», - пояснил Алексей Апарин.

Директор рыбозавода подчеркнул, что смонтированное автоматическое оборудование в «Возрождении» не имеет аналогов в ПФО. Строительство объекта осуществлялось по федеральной программе для повышения объема биоресурсов Волги.

Во время посещения «Возрождения» Дмитрий Азаров затронул и тему браконьерства. Представитель Рыбоохраны пояснила, что в случае вылова «краснокнижной» стерляди предусмотрена ответственность в виде штрафа.

Также руководители рыбозавода обратились к Дмитрию Азарову с просьбой оказать содействие в строительстве асфальтированной дороги к «Возрождению». Существующая грунтовка весной размывается. По поручению главы региона в ближайшее время должно быть подготовлено официальное письмо-заявка от муниципалитета. После рассмотрения устройство дороги может быть включено в региональную программу «Устойчивое развитие сельских территорий».

Далее врио губернатора посетил Самарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Н.М.Тулайкова.

Как пояснил главе региона директор НИИ Сергей Шевченко, сейчас основные задачи института - разработка теоретических основ селекции полевых культур, селекция основных сельскохозяйственных культур, совершенствование систем земледелия для Среднего Поволжья, разработка высокоэффективных технологий в растениеводстве.

В частности, коллектив лаборатории занимается производством посадочного материала картофеля. За последние годы ученые представили на рынок два новых сорта этой популярной сельскохозяйственной культуры - «Самарский» и «Жигулевский». Еще одна приоритетная задача - оздоровление посадочного материала. Главе региона представили прототип производственной установки для выращивания картофеля. Это уникальная разработка НИИ, отличительная ее особенность - отсутствие грунта.

Кроме того, селекционный отдел работает и по другим направлениям, в частности, занимается декоративным садоводством и выведением новых сортов плодово-ягодных культур. Также лаборатория сотрудничает с Самарским государственным медицинским университетом, ученые занимаются изучением лекарственных растений.

В рамках посещения Самарского научно-исследовательского института Дмитрий Азаров и Сергей Шевченко обсудили предстоящую реконструкцию корпусов НИИ, работы будут проводиться в 2018-2019 годах.

В НИИ Дмитрию Азарову представили необычный для научного учреждения вариант сотрудничества органзаций. В стенах НИИ уже более 20 лет работает школа бокса олимпийского резерва «Ринг». Сейчас у школы есть филиалы по всей Самарской области, а несколько десятков ее воспитанников стали мастерами спорта по боксу.

Завершился визит встречей главы региона с жителями муниципалитета, представителями общественных организаций, бизнес-сообщества. В ходе открытого диалога обсудили актуальные направления социально-экономического развития района, также глава региона ответил на вопросы сельчан.

Дмитрий Азаров отметил - деверсифицированная экономика района, современные технологии производства, особенно в сельском хозяйстве, богатое историческое и культурное наследие раскрывают перед муниципалитетом огромные перспективы. Для того, чтобы грамотно воспользоваться возможностями, Безенчукскому району, как и другим муниципалитетам, необходима четкая стратегия развития. По словам главы региона, чтобы это был эффективный с точки зрения подготовки и принятия управленческих решений документ, создавать его нужно только с учетом мнения населения.

«В своей работе мы всегда будем советоваться и учитывать мнение людей, живущих в конкретном поселении, районе, городе, - заявил Дмитрий Азаров. - Стратегия развития района - это документ общественного согласия. Только вместе мы сможем выработать стратегию, которая позволит ускоренными темпами развиваться как в экономической, так и в социальной сфере».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что на сегодняшний день прибыльной и привлекательной отраслью для инвестиций становится сельское хозяйство. Благодаря отношению Президента России Владимира Путина к сельскому хозяйству, беспрецедентным мерам федеральной поддержки Россия получила исторический шанс для возрождения села.

«Меры господдержки, внимание Президента создают для этого все предпосылки, нужно только грамотно этим распорядится», - акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Устойчивый, качественный рост демонстрируют сельхозпроизводители региона: в 2017 году в области собран рекордный урожай зерновых, идет модернизация тракторной и зерноуборочной техники. Всего в отрасль из федерального и регионального бюджетов направлено 3,9 млрд рублей.

Сельхозпроизводители региона могут гордиться итогами прошлой уборочной кампании: в 2017 году в области собран рекордный за последние годы урожай зерновых. Всего в отрасль в 2017 году из федерального и регионального бюджетов направлено 3,9 млрд рублей. Однако большой урожай выявил и очевидные проблемы - собранное зерно и подсолнечник негде хранить и перерабатывать. Дмитрий Азаров подчеркнул - чтобы труд сельчан не пропадал и не обесценивался, необходимо сделать акцент на развитии перерабатывающих производств, на увеличении мощностей для хранения продукции. Большой потенциал и у отрасли животноводства - в последние годы, несмотря на солидные бюджетные инвестиции, здесь не было заметных успехов. Глава региона анонсировал, что в ближайшее время состоится расширенное совещание с главами районов и сельхозпроизводителями, на которой обсудят и скорректируют региональные программы поддержки агросектора в сторону усиления поддержки указанных направлений деятельности. На встрече предметно говорили о поддержке местных производителей, проблемах сбыта сельхозпродукции и доступе производителей к крупным федеральным сетям.

Также в рамках встречи обсуждалась работа процедурного кабинета в районе Мелиораторов. От имени пенсионеров и ветеранов обратилась Валентина Карпова. В последнее время, по словам женщины, в работе кабинета сбои, и не все пожилые люди своевременно получают медицинскую помощь.

Дмитрий Азаров дал поручение министру социально-демографической и семейной политики Самарской области Марине Антимоновой восстановить работу уже с 22 января. «Это решение не обсуждается. Чтобы результат был уже с начала следующей недели», - поручил Глава региона. Зал встретил такое решение аплодисментами, сообщает пресс-служба облправительства. 


Фото: Игорь Казановский/департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области


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Комментарии



Политика региона
16 января 2018  22:20
Дмитрий Азаров отметил - деверсифицированная экономика района, современные технологии производства, особенно в сельском хозяйстве, богатое историческое и культурное наследие раскрывают перед муниципалитетом огромные перспективы. Для того, чтобы грамотно в
Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Безенчукский район
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