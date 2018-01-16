Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Безенчукский район

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Во вторник, 16 января, врио Губернатора Самарской областив посетил с рабочим визитом Безенчукский район.«Нами было выполнено два государственных задания - в акваторию Волги выпущено 600 тыс. молоди стерляди и 3 млн. штук личинки щуки. Кроме того, было заложено маточное стадо в 3 тыс. голов. И каждый год оно будет пополняться на одну тысячу», - рассказал директор предприятияВ планах на 2018 год - поставка на завод диких производителей щуки, а также заключение госконтракта на закупку икры стерляди. Последняя пока приобретается в Астрахани. Однако через несколько лет стерлядки подрастут и смогут сами давать потомство.«Через пять-шесть лет планируется вывести на максимальную мощность - 2 млн мальков стерляди и 3,6 млн штук личинки щуки в год», - пояснил Алексей Апарин.Директор рыбозавода подчеркнул, что смонтированное автоматическое оборудование в «Возрождении» не имеет аналогов в ПФО. Строительство объекта осуществлялось по федеральной программе для повышения объема биоресурсов Волги.Во время посещения «Возрождения» Дмитрий Азаров затронул и тему браконьерства. Представитель Рыбоохраны пояснила, что в случае вылова «краснокнижной» стерляди предусмотрена ответственность в виде штрафа.Также руководители рыбозавода обратились к Дмитрию Азарову с просьбой оказать содействие в строительстве асфальтированной дороги к «Возрождению». Существующая грунтовка весной размывается. По поручению главы региона в ближайшее время должно быть подготовлено официальное письмо-заявка от муниципалитета. После рассмотрения устройство дороги может быть включено в региональную программу «Устойчивое развитие сельских территорий».а.Как пояснил главе региона директор НИИ, сейчас основные задачи института - разработка теоретических основ селекции полевых культур, селекция основных сельскохозяйственных культур, совершенствование систем земледелия для Среднего Поволжья, разработка высокоэффективных технологий в растениеводстве.В частности, коллектив лаборатории занимается производством посадочного материала картофеля. За последние годы ученые представили на рынок два новых сорта этой популярной сельскохозяйственной культуры - «Самарский» и «Жигулевский». Еще одна приоритетная задача - оздоровление посадочного материала. Главе региона представили прототип производственной установки для выращивания картофеля. Это уникальная разработка НИИ, отличительная ее особенность - отсутствие грунта.Кроме того, селекционный отдел работает и по другим направлениям, в частности, занимается декоративным садоводством и выведением новых сортов плодово-ягодных культур. Также лаборатория сотрудничает с Самарским государственным медицинским университетом, ученые занимаются изучением лекарственных растений.В рамках посещения Самарского научно-исследовательского института Дмитрий Азаров и Сергей Шевченко обсудили предстоящую реконструкцию корпусов НИИ, работы будут проводиться в 2018-2019 годах.В НИИ Дмитрию Азарову представили необычный для научного учреждения вариант сотрудничества органзаций.Сейчас у школы есть филиалы по всей Самарской области, а несколько десятков ее воспитанников стали мастерами спорта по боксу.Дмитрий Азаров отметил - деверсифицированная экономика района, современные технологии производства, особенно в сельском хозяйстве, богатое историческое и культурное наследие раскрывают перед муниципалитетом огромные перспективы. Для того, чтобы грамотно воспользоваться возможностями, Безенчукскому району, как и другим муниципалитетам, необходима четкая стратегия развития. По словам главы региона, чтобы это был эффективный с точки зрения подготовки и принятия управленческих решений документ, создавать его нужно только с учетом мнения населения.«В своей работе мы всегда будем советоваться и учитывать мнение людей, живущих в конкретном поселении, районе, городе, - заявил Дмитрий Азаров. - Стратегия развития района - это документ общественного согласия. Только вместе мы сможем выработать стратегию, которая позволит ускоренными темпами развиваться как в экономической, так и в социальной сфере».Дмитрий Азаров подчеркнул, что на сегодняшний день прибыльной и привлекательной отраслью для инвестиций становится сельское хозяйство. Благодаря отношению Президента Россиик сельскому хозяйству, беспрецедентным мерам федеральной поддержки Россия получила исторический шанс для возрождения села.«Меры господдержки, внимание Президента создают для этого все предпосылки, нужно только грамотно этим распорядится», - акцентировал внимание Дмитрий Азаров.Устойчивый, качественный рост демонстрируют сельхозпроизводители региона: в 2017 году в области собран рекордный урожай зерновых, идет модернизация тракторной и зерноуборочной техники. Всего в отрасль из федерального и регионального бюджетов направлено 3,9 млрд рублей.Сельхозпроизводители региона могут гордиться итогами прошлой уборочной кампании: в 2017 году в области собран рекордный за последние годы урожай зерновых. Всего в отрасль в 2017 году из федерального и регионального бюджетов направлено 3,9 млрд рублей. Однако большой урожай выявил и очевидные проблемы - собранное зерно и подсолнечник негде хранить и перерабатывать. Дмитрий Азаров подчеркнул - чтобы труд сельчан не пропадал и не обесценивался, необходимо сделать акцент на развитии перерабатывающих производств, на увеличении мощностей для хранения продукции. Большой потенциал и у отрасли животноводства - в последние годы, несмотря на солидные бюджетные инвестиции, здесь не было заметных успехов. Глава региона анонсировал, что в ближайшее время состоится расширенное совещание с главами районов и сельхозпроизводителями, на которой обсудят и скорректируют региональные программы поддержки агросектора в сторону усиления поддержки указанных направлений деятельности. На встрече предметно говорили о поддержке местных производителей, проблемах сбыта сельхозпродукции и доступе производителей к крупным федеральным сетям.Также в рамках встречи обсуждалась работа процедурного кабинета в районе Мелиораторов. От имени пенсионеров и ветеранов обратилась. В последнее время, по словам женщины, в работе кабинета сбои, и не все пожилые люди своевременно получают медицинскую помощь.Дмитрий Азаров дал поручение министру социально-демографической и семейной политики Самарской областивосстановить работу уже с 22 января. «Это решение не обсуждается. Чтобы результат был уже с начала следующей недели», - поручил Глава региона. Зал встретил такое решение аплодисментами, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: Игорь Казановский/департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области