Дмитрий Азаров посетил Тольятти с рабочим визитом: принял участие в заседании Совета директоров крупнейших предприятий города

214

"Сегодня рабочий день начинаю в Тольятти. Проведём заседание Городского Совета директоров (восстановили эту давнюю тольяттинскую традицию)", - сообщил глава региона в Твиттере.Возглавляет Совета директоров крупнейших предприятий президент АвтоВАЗ Николя Мор.Глава региона назвал Совет важнейшим органом, способным влиять на развитие всего города."Сегодня на заседании Совета директоров предприятий обсудили строительство сквера «Маяк» в Комсомольском районе и дальнейшее развитие Поволжского Православного института. Спасибо главе региона Дмитрию Азарову и руководителям предприятий за поддержку важных для города проектов", - отметил в Твиттере глава Тольятти Сергей Анташев.