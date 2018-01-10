Дмитрий Азаров посетил Тольятти с рабочим визитом: принял участие в заседании Совета директоров крупнейших предприятий города
10 января 2018 16:07
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"Сегодня рабочий день начинаю в Тольятти. Проведём заседание Городского Совета директоров (восстановили эту давнюю тольяттинскую традицию)", - сообщил глава региона в Твиттере.
Возглавляет Совета директоров крупнейших предприятий президент АвтоВАЗ Николя Мор.
Глава региона назвал Совет важнейшим органом, способным влиять на развитие всего города.
"Сегодня на заседании Совета директоров предприятий обсудили строительство сквера «Маяк» в Комсомольском районе и дальнейшее развитие Поволжского Православного института. Спасибо главе региона Дмитрию Азарову и руководителям предприятий за поддержку важных для города проектов", - отметил в Твиттере глава Тольятти Сергей Анташев.
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