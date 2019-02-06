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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров поручил подобрать нового застройщика для дольщиков ЖК «Монблан»

6 февраля 2019 20:03
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В среду 6 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционный личный прием граждан. В центре внимания вновь оказалась проблема обманутых дольщиков.
В среду 6 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционный личный прием граждан. В центре внимания вновь оказалась проблема обманутых дольщиков.

Лариса Силкина больше 10 лет пытается получить квартиру в 120 квартале (границы улиц Ленинская, Маяковского, Братьев Коростелевых, Ярмарочная). В 2005 самарчанка заключила договор долевого участия с ООО «Нива-Строй». Сначала компания пыталась увеличить этажность проекта, а в 2012 году уступила право аренды земли ООО «Трансгруз».«Новый застройщик меня как дольщика не воспринимает. Я неоднократно обращалась в сам «Трансгруз», и в прокуратуру и в министерство строительства, однако жилья так и не получила», – рассказала женщина. Из-за проблем с квартирой у Ларисы сильно заболела мать. «Мы с мамой планировали вместе жить в этой квартире. Это история для нас как камень на душе», – призналась заявительница.

Губернатор заверил самарчанку, что вопрос практически решен. Правительству удалось договориться с директором «Трансгруза» Эдуардом Волковым. «Мы проверим оригиналы договоров, сверим даты, квадратуру и стоимость, а затем отправим на почерковедческую экспертизу. Если вопросов не возникнет, «Трансгруз» готов предоставить квартиру», – пояснил министр строительства Евгений Чудаев.

Не менее сложная ситуация у Татьяны Голуб, которая представляет интересы обманутых дольщиков ЖК «Монблан». Квартиры они приобрели в 2007-2008 годах. Через два года застройщик комплекса – компания «Волга групп» начала процедуру банкротства. Шанс реанимировать объект появился в 2012 году. Тогда право на достройку ЖК «Монблан» выкупила компания «Новый город», за что получила компенсационный участок. На данном участке застройщик реализовал коммерческий проект «Ильинская плаза», строительство которого также приостановлено. «Сначала нам говорили, что часть «Плазы» будет отдана под квартиры дольщиков, но потом застройщик отказался от своих обязательств, – сказала Голуб. – По соглашению между минстроем, администрацией Самары и застройщиком наша проблема должна решиться до 31 декабря 2019 года. Понимания, как это сделать, до сих пор нет».

Приглашенные на прием стороны так и не смогли прийти к согласию. Директор СК «Новый город» Наталья Зайцевазаявила, что в 2014 году компания отказалась достраивать ЖК «Монблан» и передала объект региональному минстрою по акту приема-передачи. На вопрос, почему компания не вернула компенсационный участок, застройщики ответили, что нуждались в средствах для достройки другого проблемного объекта ЖК «Альбатрос». Губернатор поручил министру строительства Самаркой области Евгению Чудаеву детально разобраться с ситуацией. «Нужно рассмотреть все документы, просчитать экономику достройки объекта. И если это потребуется, взыскать с компании стоимость компенсационного участка», – подчеркнул руководитель области. Параллельно необходимо вести работу с обманутыми дольщиками. «Давайте подберем новый участок и пригласим более ответственного застройщика, или проработаем вопрос компенсационных выплат, – сказал губернатор. – Люди должны получить жилье как можно быстрее, а не ждать окончания разбирательств», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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В среду 6 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционный личный прием граждан. В центре внимания вновь оказалась проблема обманутых дольщиков.
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В среду 6 февраля, Губернатор Самарской области  Дмитрий Азаров  провел традиционный личный прием граждан. В центре внимания вновь оказалась проблема... Политика региона
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