Дмитрий Азаров поручил Николаю Лядину принять исчерпывающие меры по ситуации со стройкой в Сызрани рядом со сквером маршала Жукова

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Его благоустроили в рамках проекта "СОдействие".Но собственник участка, расположенного рядом, установил забор и начал стройку.В результате проверки выяснилось: собственник занял бо'льшую территорию, и забор оказался на муниципальной земле.Дмитрий Азаров поручил главе Сызрани Николаю Лядину принять исчерпывающие меры и в кратчайший срок устранить нарушения, снести незаконное ограждение.Отчёт по результатам предоставить лично главе региона.Кроме того, выявлен факт незаконного строительства, вырыт котлован под фундамент двухэтажного здания.По словам Николая Лядина в настоящее время все работы на участке остановлены.Нарушителя привлекли к административной ответственности, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.