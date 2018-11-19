Дмитрий Азаров поручил Николаю Лядину принять исчерпывающие меры по ситуации со стройкой в Сызрани рядом со сквером маршала Жукова
19 ноября 2018 20:12
142
Его благоустроили в рамках проекта "СОдействие".
Но собственник участка, расположенного рядом, установил забор и начал стройку.
В результате проверки выяснилось: собственник занял бо'льшую территорию, и забор оказался на муниципальной земле.
Дмитрий Азаров поручил главе Сызрани Николаю Лядину принять исчерпывающие меры и в кратчайший срок устранить нарушения, снести незаконное ограждение.
Отчёт по результатам предоставить лично главе региона.
Кроме того, выявлен факт незаконного строительства, вырыт котлован под фундамент двухэтажного здания.
По словам Николая Лядина в настоящее время все работы на участке остановлены.
Нарушителя привлекли к административной ответственности, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
19 ноября 2018 23:29
С нового года минимальная величина пособия для граждан, признанных безработными, составит 1500 рублей, максимальная — 8000 рублей. Политика региона
108
19 ноября 2018 22:08
Для многих колбаса в рационе фактически заменяла мясо. По мнению аналитика потребительского рынка, генерального директора группы компаний TDI Натальи Орловой,... Политика региона
209
19 ноября 2018 21:30
48-летний Анатолий Рагимов на момент избрания в совет занимал пост директора ювелирного дома «Топаз». Политика региона
184
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
693
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
501
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
482
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
398
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
375
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
851
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
927
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
887
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
923
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
772
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
786
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1195
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1560
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1614
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2744
Мероприятия