Дмитрий Азаров поручил Ивану Пивкину организовать встречу с общественностью по вопросам организации дорожного движения

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"Сегодня на оперативном совещании дал поручение @I_Pivkin провести встречу с общественностью по организации движения в Самаре. Заявляйтесь", — написал глава региона в социальной сети поздно вечером 9 января.Такое поручение было дано в ходе еженедельного оперативного совещания Дмитрия Азарова с руководителями министерств и ведомств.Глава региона раскритиковал министерство транспорта за нерасторопную отработку обращений граждан через социальные сети."Люди вам сами сообщают о том, где проблемы. Они помогают вам, а вы их не слышите, — обратился врио губернатора к Ивану Пивкину. — Если вам удобнее общаться с людьми лично, поручаю вам организовать встречу по вопросам организации дорожного движения. С приглашением активных граждан, ГИБДД, активистов ОНФ. Люди обозначат проблемы, оперативно отработаете".