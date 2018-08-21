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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров подверг острой критике работу Минтранса за ликвидацию частного дебаркадера на пристани в Ширяево

21 августа 2018 17:02
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Это серьёзно ударило по экономике Ширяево
В ходе совещания на ГЭС, ряд поручений глава региона дал министерству транспорта. Использование возможностей речных перевозок за последние годы только ухудшилось. Глава региона поручил до 1 сентября представить предложения по корректировке маршрутов и проработке вариантов сообщения с Жигулевском, Сызранью.

Есть и откровенно провальные решения.

Так, например, предписание речпорта и ликвидация частного дебаркадера на пристани в Ширяево фактически поставило крест на заходе в село туристических пароходов. В 2017 их было 54, в этом - 3. Это серьёзно ударило по экономике Ширяево

Дмитрий Азаров подверг острой критике работу Минтранса по контролю за экономикой перевозок и конкретно за бездействие по ситуации в Ширяево:

"Вы вообще думали, когда это решение принималось? Вы нанесли своими действиями урон региону и конкретным жителям!", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии



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