Дмитрий Азаров подверг острой критике работу Минтранса за ликвидацию частного дебаркадера на пристани в Ширяево

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Есть и откровенно провальные решения.Так, например, предписание речпорта и ликвидация частного дебаркадера на пристани в Ширяево фактически поставило крест на заходе в село туристических пароходов. В 2017 их было 54, в этом - 3. Это серьёзно ударило по экономике ШиряевоДмитрий Азаров подверг острой критике работу Минтранса по контролю за экономикой перевозок и конкретно за бездействие по ситуации в Ширяево:"Вы вообще думали, когда это решение принималось? Вы нанесли своими действиями урон региону и конкретным жителям!", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.