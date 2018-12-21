Дмитрий Азаров подписал соглашение с руководством КбшЖД о сотрудничестве в сфере крупных инфраструктурных проектов

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В пятницу, 21 декабря, губернаторпровел совещание с руководством Куйбышевской железной дороги, областным кабинетом министров и главами муниципалитетов региона о перспективах развития отрасли на территории Самарской области. Предметом обсуждения стали ряд проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры региона.Совещание предваряла большая подготовительная работа. Дмитрий Азаров сравнил ее с проведением дней Российских железных дорог в Самарской области. "Сейчас мы не просто обсуждаем новые инфраструктурные и совместные социальные проекты, мы находимся на этапе технико-экономического обоснования и принятия решений по важнейшим из них", - сказал глава региона. Дмитрий Азаров также отметил роль РЖД в организации чемпионата мира по футболу. "Самара заняла четвертое место по туристическому потоку во время чемпионата. Мы уступили только Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Большую роль в этом успехе сыграла и Куйбышевская железная дорога", - сказал губернатор.Начальник Куйбышевской железной дорогисообщил: инвестиционная программа компании в этом году составила 21 млрд руб., сопоставимые суммы заложены и на ближайшие три года. ОАО "РЖД" проводит политику закупки оборудования и комплектующих у предприятий региона, в этом году сумма закупок составила более 10 млрд руб., а сумма прямых налоговых отчислений РЖД в областной бюджет составила около 2,5 млрд рублей.Ключевые направления сотрудничества региональной власти и Куйбышевской железной дороги - строительство железнодорожной ветки к Особой экономической зоне, создание скоростного сообщения по маршруту Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти, перенаправление грузовых перевозок в обход областного центра, развитие сети межрегиональных и пригородных маршрутов.Дмитрий Азаров предложил совместно с Куйбышевской железной дорогой рассмотреть вопрос о создании на территории Самарской области окружного логистического центра. "Во всех федеральных округах уже созданы такие центры, площадка не определена только в Приволжском округе. Необходимо приложить совместные усилия для того, чтобы логистический центр разместился именно в нашем регионе", - сказал губернатор. Дмитрий Азаров поручил министру транспортаизучить параметры, по которым уже были выбраны другие регионы для создания логистических центров и совместно с научным сообществом подготовить техническое обоснование и предложения по включению Самарской области в этот проект. "Появление еще одного крупного инфраструктурного объекта на территории региона даст дополнительный стимул для дальнейшего развития нашей губернии", - уверен Дмитрий Азаров.Еще один важнейший инфраструктурный проект, который РЖД планирует реализовать совместно с областным правительством, - открытие скоростного сообщения по маршруту Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти. Магистраль послужит основой единой транспортной системы Самарско-Тольяттинской агломерации и даст дополнительный импульс развитию территории. "В настоящий момент рассматривается несколько возможных вариантов организации такого сообщения. Каждый из них имеет как плюсы, так и минусы. Необходимо выбрать оптимальный", - отметил Рашид Сайбаталов. По мнению Дмитрия Азарова, реализацию этого проекта необходимо проводить в несколько этапов. Так, в ближайшие несколько лет есть все возможности сократить время движения между двумя мегаполисами региона примерно на четверть, а в будущем скоростная магистраль может дополниться новыми отрезками по принципу конструктора.Перспективное направление для сотрудничества - строительство новой железнодорожной ветки к Особой экономической зоне в Тольятти. Глава региона уверен: его реализация позволит привлечь в ОЭЗ новых резидентов и расширить возможности уже работающих там компаний. В рамках совещания стороны обсудили механизмы реализации проекта, в том числе рассматривается возможность заключить концессионное соглашение на строительство новой ветки.В перспективных планах - организация движения грузовых составов в обход Самары, строительство нового железнодорожного моста через Волгу, организация скоростных межрегиональных пассажирских маршрутов в пределах ПФО.По итогам совещания Дмитрий Азаров и Рашид Сайбаталов подписали соглашение между правительством Самарской области и ОАО "РЖД" о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2019-2021 годы. Документ содержит конкретные предложения по совместной работе. В рамках его реализации планируется поэтапная реализация долгосрочных проектов: развитие и модернизация транспортной сети региона; внедрение цифровых моделей управления транспортом; образовательные проекты для детей, передает пресс-служба облправительства.