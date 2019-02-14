Дмитрий Азаров подписал соглашение с "Агентством инвестиций в социальную сферу"

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Оно предусматривает содействие привлечению инвестиций в СО по направлениям:- обновление автопарка скорой медицинской помощи;- обновление парка школьных автобусов- инновационные медицинские технологии- санавиация- строительство спортивно-оздоровительных учреждений- переработка отходов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.