Дмитрий Азаров подписал соглашение с "Агентством инвестиций в социальную сферу"
14 февраля 2019 23:32
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Оно предусматривает содействие привлечению инвестиций в СО по направлениям:
- обновление автопарка скорой медицинской помощи;
- обновление парка школьных автобусов
- инновационные медицинские технологии
- санавиация
- строительство спортивно-оздоровительных учреждений
- переработка отходов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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