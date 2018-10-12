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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Правительства СО с Гомельским облисполкомом

12 октября 2018 14:42
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Деловые встречи, переговоры, соглашения. Второй день Форума регионов России и Беларуси, который проходит в Могилеве, ещё более насыщенный, чем первый.
Деловые встречи, переговоры, соглашения. Второй день Форума регионов России и Беларуси, который проходит в Могилеве, ещё более насыщенный, чем первый.

Участие в нем принимает делегация от Самарской области, которую возглавляет губернатор Дмитрий Азаров.

Сегодня Председатель Совфеда Валентина Матвинко и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович провели совместную встречу с руководителями регионов двух стран.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил высокий уровень организации форума и личный вклад Валентины Матвиенко, чья системная работа является "мощным мотором сотрудничества между нашими государствами, верхними палатами наших парламентов и регионами". ☝
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Комментарии



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Деловые встречи, переговоры, соглашения. Второй день Форума регионов России и Беларуси, который проходит в Могилеве, ещё более насыщенный, чем первый.
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