Дмитрий Азаров подписал Меморандум о взаимодействии с Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Для жителей и гостей города лучшие повара знаменитой торговой марки испекут 14 видов самых аппетитных и ароматных блинов по традиционным русским и самарским рецептам.
В Самаре на площади Куйбышева впервые пройдет блинный фестиваль
Одна из основных целей мероприятия - масштабное информирование граждан о государственных услугах Росреестра, способах и формах их получения, а также о видах обратной связи с ведомством.
Кадастровая палата Самарской области примет участие в Едином дне консультаций Росреестра
Сегодня в театре "Грань" выдающаяся премьера - спектакль "Старший сын" по пьесе Вампилова, режиссер Денис Бокурадзе
Сегодня в театре "Грань" выдающаяся премьера - спектакль "Старший сын" по пьесе Вампилова, режиссер Денис Бокурадзе
Депутаты не смогли сегодня прекратить доплаты к пенсии Меркушкина.
Вопрос доплаты к пенсии Меркушкина будет рассматривать специально созданная группа
Премьер-министр Крыма отметил, что дружеские отношения с Дмитрием Азаровым сложились еще со времени его работы в Совете Федерации.
Самарская область и Республика Крым подписали соглашение о сотрудничестве между субъектами РФ
Итоги Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ подвели на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Проект "Вагон знаний" стал победителем всероссийского конкурса лучших муниципальных практик
Самара не вошла в список городов, в акватории которых запретят речную навигацию в дни проведения футбольных матчей
Самара не вошла в список городов, в акватории которых запретят речную навигацию в дни проведения футбольных матчей
Соревнования являются личными.
В Самаре состоится открытый турнир по спортивной гимнастике «На призы чемпионки мира Анны Дементьевой»
сегодня  Четверг, 15 февраля, 18:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -13 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/02:
USD 57.59
-0.18
EUR 71.23
0.06
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров подписал Меморандум о взаимодействии с Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив

15 февраля 2018 16:10
93
Глава региона отметил: «Меморандум о взаимодействии позволит боле эффективно и системно выстраивать долгосрочное сотрудничество между Агентством стратегических инициатив и Внешэкономбанком».
15 февраля, в четверг, глава региона Дмитрий Азаров принимает участие в работе Российского инвестиционного форума – 2018, который проходит в Сочи. В его рамках Правительство Самарской области, «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) заключили Меморандум о взаимодействии.

Со стороны Правительства Самарской области документ подписал руководитель области Дмитрий Азаров, со стороны Внешэкономбанка - Председатель Сергей Горьков, со стороны АСИ - генеральный директор Светлана Чупшева.

Глава региона отметил: «Меморандум о взаимодействии позволит боле эффективно и системно выстраивать долгосрочное сотрудничество между Агентством стратегических инициатив и Внешэкономбанком». Так, стороны намерены взаимодействовать в подготовке, формировании и организации финансирования инвестиционных проектов, направленных на развитие региона и его территорий - особых экономических зон, свободных экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных территориальных кластеров и моногородов.

В рамках Меморандума планируется также реализация проектов на основе существующих проектных решений, бизнес-моделей типовых проектов и стандартов в области проектного управления. Особое внимание уделено развитию региональных систем государственной поддержки на основе анализа эффективности отдельных мер и внедрения новых практик.

«Подписанные меморандумы позволят расширить рамки сотрудничества в инвестиционной сфере и придать новый импульс развитию регионов», - подчеркнул Сергей Горьков.

«Развитие партнерских отношений, усиление координации и взаимодействия региональных представительств АСИ с региональными менеджерами Внешэкономбанка позволит выработать комплексные продукты на стыке институтов развития, региональных органов власти. Меморандумом предусмотрено также проведение совместной оценки эффективности мер региональной поддержки, в том числе с учетом показателей и на основе методики Национального рейтинга, а также информирование регионов и ВЭБа о лучших практиках и стратегических инициативах федерального и регионального уровня», - отметила Светлана Чупшева.

Реализация документа позволит усилить координацию и взаимодействие сторон в области инвестиционной деятельности, послужит решению приоритетных задач социально-экономического развития региона, укреплению его экономического и промышленного потенциала, сообщает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
15 февраля 2018  17:29
Депутаты не смогли сегодня прекратить доплаты к пенсии Меркушкина.
Вопрос доплаты к пенсии Меркушкина будет рассматривать специально созданная группа
Депутаты не смогли сегодня прекратить доплаты к пенсии Меркушкина.  Политика региона
129
15 февраля 2018  17:13
Премьер-министр Крыма отметил, что дружеские отношения с Дмитрием Азаровым сложились еще со времени его работы в Совете Федерации.
Самарская область и Республика Крым подписали соглашение о сотрудничестве между субъектами РФ
Премьер-министр Крыма отметил, что дружеские отношения с Дмитрием Азаровым сложились еще со времени его работы в Совете Федерации.  Политика региона
81
15 февраля 2018  16:10
Глава региона отметил: «Меморандум о взаимодействии позволит боле эффективно и системно выстраивать долгосрочное сотрудничество между Агентством стратегических инициатив и Внешэкономбанком».
Дмитрий Азаров подписал Меморандум о взаимодействии с Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив
Глава региона отметил: «Меморандум о взаимодействии позволит боле эффективно и системно выстраивать долгосрочное сотрудничество между Агентством... Политика региона
92
Весь список
Выборы 2018
1 февраля 2018  17:10
В преддверии выборов: новая услуга на базе МФЦ
В преддверии выборов: новая услуга на базе МФЦ
 18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В прошлом году в избирательном законодательстве произошли серьезные изменения, касающиеся... Выборы 2018
469
25 января 2018  19:09
Биография Захара Смушкина
Биография Захара Смушкина
 Захар Смушкин –это пример человека, который показывает, что с помощью ежедневного труда можно достигнуть больших высот в жизни.  Выборы 2018
219
9 января 2018  18:57
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
202
Весь список


Видео
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
156
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
581
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
570
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
610
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1910
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
656
Весь список

Фоторепортажи
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
478
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3579
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2051
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2483
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2378
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1998
Весь список

Мероприятия
В Самаре на площади Куйбышева впервые пройдет блинный фестиваль
В Самаре состоится открытый турнир по спортивной гимнастике «На призы чемпионки мира Анны Дементьевой»
Елена Лапушкина провела выездное совещание по реставрации объектов историко-культурного наследия
Весь список
Популярное
за сегодня

На РКЦ "Прогресс" в Самаре проходят обыски

938

В Самаре на Алма-Атинской автолюбительница сбила мужчину, который шел по проезжей части с женой и ребенком

844

Матчи ЧМ-2018 в Самаре оказались под вопросом?

545
за неделю

В Самаре на Московском шоссе женщина за рулем "Ауди" не справилась с управлением и столкнулась с 10 машинами

5714

Аэропорт Курумоч расширяет спектр услуг: пассажиры теперь смогут воспользоваться услугами каршеринга

2187

Самарский блогер снял, как рабочие укладывают последний слой купола стадиона "Самара Арена"

2122
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда