Дмитрий Азаров подписал Меморандум о взаимодействии с Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив
15 февраля 2018 16:10
93
Со стороны Правительства Самарской области документ подписал руководитель области Дмитрий Азаров, со стороны Внешэкономбанка - Председатель Сергей Горьков, со стороны АСИ - генеральный директор Светлана Чупшева.
Глава региона отметил: «Меморандум о взаимодействии позволит боле эффективно и системно выстраивать долгосрочное сотрудничество между Агентством стратегических инициатив и Внешэкономбанком». Так, стороны намерены взаимодействовать в подготовке, формировании и организации финансирования инвестиционных проектов, направленных на развитие региона и его территорий - особых экономических зон, свободных экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных территориальных кластеров и моногородов.
В рамках Меморандума планируется также реализация проектов на основе существующих проектных решений, бизнес-моделей типовых проектов и стандартов в области проектного управления. Особое внимание уделено развитию региональных систем государственной поддержки на основе анализа эффективности отдельных мер и внедрения новых практик.
«Подписанные меморандумы позволят расширить рамки сотрудничества в инвестиционной сфере и придать новый импульс развитию регионов», - подчеркнул Сергей Горьков.
«Развитие партнерских отношений, усиление координации и взаимодействия региональных представительств АСИ с региональными менеджерами Внешэкономбанка позволит выработать комплексные продукты на стыке институтов развития, региональных органов власти. Меморандумом предусмотрено также проведение совместной оценки эффективности мер региональной поддержки, в том числе с учетом показателей и на основе методики Национального рейтинга, а также информирование регионов и ВЭБа о лучших практиках и стратегических инициативах федерального и регионального уровня», - отметила Светлана Чупшева.
Реализация документа позволит усилить координацию и взаимодействие сторон в области инвестиционной деятельности, послужит решению приоритетных задач социально-экономического развития региона, укреплению его экономического и промышленного потенциала, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
15 февраля 2018 17:29
Депутаты не смогли сегодня прекратить доплаты к пенсии Меркушкина. Политика региона
129
15 февраля 2018 17:13
Премьер-министр Крыма отметил, что дружеские отношения с Дмитрием Азаровым сложились еще со времени его работы в Совете Федерации. Политика региона
81
15 февраля 2018 16:10
Глава региона отметил: «Меморандум о взаимодействии позволит боле эффективно и системно выстраивать долгосрочное сотрудничество между Агентством... Политика региона
92
Выборы 2018
1 февраля 2018 17:10
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В прошлом году в избирательном законодательстве произошли серьезные изменения, касающиеся... Выборы 2018
469
25 января 2018 19:09
Захар Смушкин –это пример человека, который показывает, что с помощью ежедневного труда можно достигнуть больших высот в жизни. Выборы 2018
219
9 января 2018 18:57
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
202
Видео
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
156
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
581
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
570
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
610
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1910
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
656
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
478
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3579
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2051
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2483
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2378
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1998
Мероприятия