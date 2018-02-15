Дмитрий Азаров подписал Меморандум о взаимодействии с Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив

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Со стороны Правительства Самарской области документ подписал руководитель области, со стороны Внешэкономбанка - Председатель, со стороны АСИ - генеральный директорГлава региона отметил: «Меморандум о взаимодействии позволит боле эффективно и системно выстраивать долгосрочное сотрудничество между Агентством стратегических инициатив и Внешэкономбанком». Так, стороны намерены взаимодействовать в подготовке, формировании и организации финансирования инвестиционных проектов, направленных на развитие региона и его территорий - особых экономических зон, свободных экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных территориальных кластеров и моногородов.В рамках Меморандума планируется также реализация проектов на основе существующих проектных решений, бизнес-моделей типовых проектов и стандартов в области проектного управления. Особое внимание уделено развитию региональных систем государственной поддержки на основе анализа эффективности отдельных мер и внедрения новых практик.«Подписанные меморандумы позволят расширить рамки сотрудничества в инвестиционной сфере и придать новый импульс развитию регионов», - подчеркнул Сергей Горьков.«Развитие партнерских отношений, усиление координации и взаимодействия региональных представительств АСИ с региональными менеджерами Внешэкономбанка позволит выработать комплексные продукты на стыке институтов развития, региональных органов власти. Меморандумом предусмотрено также проведение совместной оценки эффективности мер региональной поддержки, в том числе с учетом показателей и на основе методики Национального рейтинга, а также информирование регионов и ВЭБа о лучших практиках и стратегических инициативах федерального и регионального уровня», - отметила Светлана Чупшева.Реализация документа позволит усилить координацию и взаимодействие сторон в области инвестиционной деятельности, послужит решению приоритетных задач социально-экономического развития региона, укреплению его экономического и промышленного потенциала, сообщает пресс-служба облправительства.