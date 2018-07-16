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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров подал в избирком документы для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах губернатора СО

16 июля 2018 15:36
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Отвечая на вопрос о том, что ляжет в основу программы, Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас в регионе проходит большая работа по формированию стратегии лидерства.
После проверки рабочей группой избирательной комиссии Самарской области пакета документов председатель комиссии Вадим Михеев подтвердил получение Дмитрием Азаровым статуса выдвинутого кандидата, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 

Отвечая на вопрос о том, что ляжет в основу программы, Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас в регионе проходит большая работа по формированию стратегии лидерства.

Итоговый документ должен дать перспективное видение задач, стоящих перед регионом, в том числе, обозначенных президентом страны.

«Безусловно, есть костяк программы - предложения, с которыми я иду к людям. Но очевидно и другое: за время обсуждения с гражданами программа будет дополняться новыми элементами траектории развития Самарской области. Уверен, вместе мы справимся с задачами любой сложности", - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров также призвал депутатов МСУ, городов и районов Самарской области оказать поддержку в сборе подписей для прохождения «муниципального фильтра» кандидатами, которые заявились к участию в выборах, чтобы обеспечить максимально широкий доступ представителей всего политического спектра.

Все кандидаты должны предоставить в избирком Самарской области не менее 169 подписей депутатов в срок до 25 июля.

По инициативе Дмитрия Азарова порог "муниципального фильтра" был снижен до минимально возможного по федеральному законодательству - 5%.
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Комментарии



Политика региона
16 июля 2018  15:36
Отвечая на вопрос о том, что ляжет в основу программы, Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас в регионе проходит большая работа по формированию стратегии лидерства.
Дмитрий Азаров подал в избирком документы для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах губернатора СО
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