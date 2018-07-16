Дмитрий Азаров подал в избирком документы для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах губернатора СО
16 июля 2018 15:36
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Отвечая на вопрос о том, что ляжет в основу программы, Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас в регионе проходит большая работа по формированию стратегии лидерства.
Итоговый документ должен дать перспективное видение задач, стоящих перед регионом, в том числе, обозначенных президентом страны.
«Безусловно, есть костяк программы - предложения, с которыми я иду к людям. Но очевидно и другое: за время обсуждения с гражданами программа будет дополняться новыми элементами траектории развития Самарской области. Уверен, вместе мы справимся с задачами любой сложности", - отметил глава региона.
Дмитрий Азаров также призвал депутатов МСУ, городов и районов Самарской области оказать поддержку в сборе подписей для прохождения «муниципального фильтра» кандидатами, которые заявились к участию в выборах, чтобы обеспечить максимально широкий доступ представителей всего политического спектра.
Все кандидаты должны предоставить в избирком Самарской области не менее 169 подписей депутатов в срок до 25 июля.
По инициативе Дмитрия Азарова порог "муниципального фильтра" был снижен до минимально возможного по федеральному законодательству - 5%.
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