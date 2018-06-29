Дмитрий Азаров ознакомился с процессом строительства малоэтажных домов в поселке Сургут

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Глава региона ознакомился с процессом строительства малоэтажных домов в поселке Сургут. Первая очередь застройки завершена, началась вторая. Уже распределено более 170 участков под индивидуальное жилищное строительство.Сейчас в Сергиевском районе на очереди 280 многодетных семей."Предоставляя людям жилье, мы должны понимать перспективы развития сел, просчитывать занятость", - отметил Дмитрий Азаров.Глава района пояснил, что постоянно открываются новые рабочие места, поэтому потребность в новых домах есть.В посёлке дома строятся со всей необходимой инфраструктурой. Жителей обеспечивают электричеством, водой и газом.Основная проблема - развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.Глава района попросил Дмитрия Азарова рассмотреть возможность оказания поддержки в этом направлении.Дмитрий Азаров поручил рассмотреть возможность строительства здесь необходимой дорожной инфраструктуры и отметил: "Наша основная задача - сохранить население не только этого села, но и всего района. Поэтому важно создать комфортные условия для труда и проживания людей в Самарской области", сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.