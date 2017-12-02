Дмитрий Азаров ознакомился с ходом ремонтных работ на «Фабрике-кухне» и в «Покровском соборе»
2 декабря 2017 14:41
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Мероприятие посетят зам министра культуры РФ Олег Рыжков, врио губернатора Дмитрий Азаров, советник директора Федеральной службы войск Нацгвардии Александр Хинштейн.
В ходе визита ознакомились с ходом ремонтных работ на «Фабрике-кухне» и в «Покровском соборе».
Фабрика-кухня - уникальный конструктивистский объект 1932 года. После реставрации здесь должен открыться Средневолжский центр современного искусства (ГЦСИ). Собственники рассказывают: долгое время работа тормозилась на уровне региона. Глава региона Дмитрий Азаров дал Минимущества 2 недели на выработку решений по объекту.
Ещё один объект проекта "Историческаяпамять" - Покровский Кафедральный собор. Реставрация храма будет вестись и в зимний период. Дмитрий Азаров поставил подрядчику задачу уложиться в срок до 1 июня 2018 года.
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