Дмитрий Азаров ознакомился с ходом ремонтных работ на «Фабрике-кухне» и в «Покровском соборе»

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Мероприятие посетят зам министра культуры РФ, врио губернатора, советник директора Федеральной службы войск НацгвардииВ ходе визита ознакомились с ходом ремонтных работ на «Фабрике-кухне» и в «Покровском соборе».Фабрика-кухня - уникальный конструктивистский объект 1932 года. После реставрации здесь должен открыться Средневолжский центр современного искусства (ГЦСИ). Собственники рассказывают: долгое время работа тормозилась на уровне региона. ‪Глава региона Дмитрий Азаров дал Минимущества 2 недели на выработку решений по объекту.Ещё один объект проекта "Историческаяпамять" - Покровский Кафедральный собор. Реставрация храма будет вестись и в зимний период. ‪Дмитрий Азаров поставил подрядчику задачу уложиться в срок до 1 июня 2018 года.