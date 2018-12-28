Дмитрий Азаров ответил на совет министра Марины Антимоновой заводить огороды для питания детей
28 декабря 2018 18:01
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«Чиновники должны быть крайне внимательным к своим словам, иногда их можно по-разному интерпретировать», — отметил губернатор. Он добавил, что в течение пяти дней будет проведена проверка. «По ее результатам определимся», — сказал глава региона.
«По поводу огородов, я предполагаю, Марина Юрьевна на свой опыт ссылалась», — прокомментировал губернатор зачитанное корреспондентом сообщение Антимоновой.
Губернатор также отметил, что в данном случае важен контекст диалога. «К сожалению, часто бывает, что одна фраза выглядит неловко, когда она звучит сама по себе, а не в контексте какого-либо обсуждения», — говорится в комментарии Азарова, который РБК предоставила его пресс-служба.
Ранее Антимонова в ответ на жалобы на низкое пособие по уходу за ребенком написала: «Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т.д.». Она добавила, что ее поколение разводило сады и огороды, чтобы «детей плохими продуктами не кормить».
Позже Антимонова извинилась за свою фразу, отметив, что допустила «некорректное выражение», которое было выхвачено из контекста и растиражировано.
Фото: РИА Новости
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