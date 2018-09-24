Дмитрий Азаров отстранил от должности врио министра энергетики и ЖКХ СО Сергея Крайнева
24 сентября 2018 16:13
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Исполнение обязанностей до назначения министра поручено возложить на заместителя министра Ульянкина Сергея Александровича.
Сегодня на заседании губдумы рассматривался вопрос подготовки к отопительному сезону. Дмитрий Азаров отметил, что вместо системного подхода к решению проблем и модернизации инфраструктуры ЖКХ средства часто направляются на латание дыр.
"Работу нужно перестраивать. У министерства было время для того, чтобы перестроиться и не допустить подобного рода ситуации в преддверии отопительного сезона 2018-2019 гг. Но это не было сделано. Мы обязательно с этой ситуацией разберемся и исправим ее," - отметил губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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